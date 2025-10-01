Βασίλης Μπισμπίκης: «Σκέφτομαι την κοπέλα του, την Δέσποινα Βανδή, πόσο άσχημα θα αισθάνεται κι αυτή», λέει θεία του ηθοποιού

Στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα μίλησε θεία του Βασίλη Μπισμπίκη, με τις δηλώσεις της να προβάλλονται το πρωί της Τετάρτης (1/10). Η συγγενής του ηθοποιού τόνισε ότι ο καλλιτέχνης είναι ένας «ευαίσθητος και καλός άνθρωπος» και ανέφερε ότι η ίδια σκέφτεται και την σύντροφό του, Δέσποινα Βανδή, και το πώς μπορεί να αισθάνεται και εκείνη μετά το συμβάν με το τροχαίο.

«Ήταν μια κακή στιγμή. Ήταν πολύ άσχημο αυτό που έγινε. Φαντάζομαι και ο ίδιος ακόμα είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος, γιατί είναι και ευαίσθητος και καλός άνθρωπος. Δεν πάω να δικαιολογήσω αυτό που έκανε ο Βασίλης, αλλά πριν από δυο εβδομάδες είχε γίνει ένα παρόμοιο περιστατικό. Αυτό τώρα, την έκταση που πήρε τόσο μεγάλη», είπε αρχικά η θεία του Βασίλη Μπισμπίκη.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι: «Εγώ σκέφτομαι και την κοπέλα του, την κυρία Βανδή, πόσο άσχημα θα αισθάνεται κι αυτή. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και οικογένειες από πίσω βρε παιδιά. Κανένας μας δεν δικαιολογεί αυτό που έγινε. Αλλά τώρα τι να τον κάνουμε; Να τον κρεμάσουμε; Πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Θα πληρώσει τις ζημιές. Καλό θα ήταν να μην έχει συμβεί».

«Άσχημο, πολύ άσχημο αυτό που έγινε. Κανένας μας δεν είπε μπράβο. Αλλά τι να κάνουμε τώρα; O οποιοσδήποτε θα μπορούσε να είναι. Εμείς ταραχτήκαμε μήπως ο ίδιος έπαθε κάτι, ή μήπως στα άλλα αυτοκίνητα υπήρχε κόσμος και είχε γίνει μεγαλύτερο κακό. Δεν είναι λίγο αυτό, είναι πάρα πολύ άσχημο, αλλά τουλάχιστον δεν υπήρξε ανθρώπινο θύμα.

Αυτό παρακαλούσαμε όλοι όταν το ακούσαμε. Τέτοιες στιγμές δεν σηκώνουμε τηλέφωνα εμείς οι συγγενείς, προτιμώ να πάω επίσκεψη. Όλοι μας είμαστε σε δύσκολη θέση. Όλοι. Νιώθουμε άβολα», κατέληξε η θεία του ηθοποιού.