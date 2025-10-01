Βασίλης Μπισμπίκης: Νέο βίντεο από το κρητικό γλέντι – Χορεύει με Αεράκη και Δανάη Παππά

Βασίλης Μπισμπίκης: Νέο βίντεο από το κρητικό γλέντι – Χορεύει με Αεράκη και Δανάη Παππά

Ένα νέο βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, στο οποίο φαίνεται ο Βασίλης Μπισμπίκης να παρευρίσκεται σε ένα γλέντι στη Μεταμόρφωση, λίγες ώρες πριν εμπλακεί στο τροχαίο που προκάλεσε στην Φιλοθέη.

Ο γνωστός ηθοποιός, εμφανώς ευδιάθετος, διασκεδάζει και χορεύει στην εκδήλωση που είχε διοργανωθεί από τον τοπικό σύλλογο Κρητών της περιοχής το βράδυ της Παρασκευής.

Στο βίντεο διακρίνεται επίσης η Δανάη Παππά, η οποία φαίνεται χορεύει με τον γνωστό ηθοποιό. Ο Μιχάλης Αεράκης, που ήταν παρών στη γιορτή, ανέφερε σε δήλωσή του ότι «μέχρι την ώρα που αποχώρησα, όλα κυλούσαν ομαλά».

@vasilis.mountakis Μπισπικης, Αεράκης Μιχάλης Γρηγόρης Σαμολης γλεντουμε όλοι μαζί Στη γιορτή τσικουδιάς που οργάνωσε ο σύλλογος Κρητών Μεταμόρφωσης Χιλιάδες νέοι και όχι μόνο γλεντήσαμε μέχρι το πρωί με το Μοναδικό Γρηγόρη Σαμολη και το συγκρότημα του #ελλαδα #κρητη #μουσικη #σαμολης #ελληνικοτικτοκ ♬ πρωτότυπος ήχος – vasilis.mountakis

