Βασίλης Μπισμπίκης: Νέο βίντεο από το κρητικό γλέντι – Χορεύει με Αεράκη και Δανάη Παππά

Ένα νέο βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, στο οποίο φαίνεται ο Βασίλης Μπισμπίκης να παρευρίσκεται σε ένα γλέντι στη Μεταμόρφωση, λίγες ώρες πριν εμπλακεί στο τροχαίο που προκάλεσε στην Φιλοθέη.

Ο γνωστός ηθοποιός, εμφανώς ευδιάθετος, διασκεδάζει και χορεύει στην εκδήλωση που είχε διοργανωθεί από τον τοπικό σύλλογο Κρητών της περιοχής το βράδυ της Παρασκευής.

Στο βίντεο διακρίνεται επίσης η Δανάη Παππά, η οποία φαίνεται χορεύει με τον γνωστό ηθοποιό. Ο Μιχάλης Αεράκης, που ήταν παρών στη γιορτή, ανέφερε σε δήλωσή του ότι «μέχρι την ώρα που αποχώρησα, όλα κυλούσαν ομαλά».