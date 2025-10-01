Μόναχο: Εκρήξεις και πυροβολισμοί – Ένας νεκρός σε παγιδευμένο σπίτι με εκρηκτικά

Μόναχο: Εκρήξεις και πυροβολισμοί – Ένας νεκρός σε παγιδευμένο σπίτι με εκρηκτικά
Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στη βόρεια πλευρά του Μονάχου, στη Γερμανία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, με τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων και πυροτεχνουργών.

Σύμφωνα με τη BILD, ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις, ενώ αναφέρθηκε και ανταλλαγή πυροβολισμών. Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα, ένας άνδρας φέρεται να είχε παγιδεύσει με εκρηκτικά το σπίτι των γονιών του, να του έβαλε φωτιά και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή του.


Τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο βρέθηκε με τραύματα από σφαίρες.

