Μόναχο: Εκρήξεις και πυροβολισμοί – Ένας νεκρός σε παγιδευμένο σπίτι με εκρηκτικά

Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στη βόρεια πλευρά του Μονάχου, στη Γερμανία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, με τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων και πυροτεχνουργών.

Σύμφωνα με τη BILD, ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις, ενώ αναφέρθηκε και ανταλλαγή πυροβολισμών. Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα, ένας άνδρας φέρεται να είχε παγιδεύσει με εκρηκτικά το σπίτι των γονιών του, να του έβαλε φωτιά και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή του.

⚡️🇩🇪 Munich police say a man allegedly rigged his parents’ home with explosives, set it on fire, and then took his own life. At least one other person was found with gunshot wounds. https://t.co/oLV3sQMQ8e — War Reporter (@tangentsofwar) October 1, 2025



Τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο βρέθηκε με τραύματα από σφαίρες.