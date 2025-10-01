Λάρισα: Νεκρός ο 53χρονος που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά βάθους 22 μέτρων – Πώς έγινε η τραγωδία

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λάρισα σπηλιά

Ο 53χρονος άνδρας, που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά βάθους 22 μέτρων στους Γόννους Λάρισας ενώ έψαχνε για κρυμμένες λίρες, αργά το βράδυ της Τρίτης (30/09) υπέκυψε στα τραύματά του.

Η επιχείρηση διάσωσης, που έλαβε χώρα στην περιοχή των Γόννων, σε σπηλιά μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης διήρκεσε ώρες και περιλάμβανε ειδικές δυνάμεις της ΕΜΑΚ, οι οποίες αντιμετώπισαν δυσκολίες λόγω κατολίσθησης στην πρόσβαση στο σημείο.

Οι Αρχές κατάφεραν να του φέρουν οξυγόνο και έπειτα από πολλές ώρες κατάφεραν να τον βγάλουν από τη σπηλιά και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ήταν 4 άτομα τα οποία έψαχναν λίρες μέσα στην σπηλιά.

Ένας 78χρονος επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ οι δύο άλλοι αναζητούνται.

 

 

