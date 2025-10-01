Λάρισα: Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί σε αυτοσχέδια σήραγγα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτογραφία αρχείου

Δυσάρεστη εξέλιξη είχε η επιχείρηση που στήθηκε για την ανάσυρση του 53χρονου άνδρα από αυτοσχέδια σήραγγα μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης, όπου ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί. Η μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής είχε ξεκινήσει στις 12:30 το μεσημέρι.

Λάρισα: Σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού του 55χρονου που είχε μπει σε σπηλιά 22 μέτρων – Του χορηγήθηκε οξυγόνο

Αν και αρχικά υπήρξε διαφορετική ενημέρωση, τελικά ο άνδρας φέρεται να ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις.

Υπήρξε αρχικά η πληροφορία ότι ο 53χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βαρύτατα τραυματισμένος και σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ομάδα 4-5 ατόμων μπήκε στην σπηλιά, ωστόσο αργότερα μέλη της ομάδας άρχισαν να ζαλίζονται και να αισθάνονται δυσφορία.

Ο πρώτος που βγήκε από τη σπηλιά, σχεδόν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση ενημέρωσε για το περιστατικό ζητώντας τη βοήθεια των αρχών, ενώ από τη σπηλιά βγήκαν και άλλα μέλη της ομάδας.

