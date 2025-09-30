Λάρισα: Σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού του 55χρονου που είχε μπει σε σπηλιά 22 μέτρων – Του χορηγήθηκε οξυγόνο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λάρισα: Σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού του 55χρονου που είχε μπει σε σπηλιά 22 μέτρων – Του χορηγήθηκε οξυγόνο

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί ο απεγκλωβισμός ενός άνδρα περίπου 55 ετών, ο οποίος βρέθηκε παγιδευμένος μέσα σε σπηλιά βάθους 22 μέτρων στην περιοχή των Γόννων προς Καλλιπεύκη, στον δήμο Τεμπών. Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μπει στη σπηλιά μαζί με ομάδα ατόμων που φέρεται να αναζητούσαν λίρες, όταν σημειώθηκε ατύχημα και οι υπόλοιποι ειδοποίησαν τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, που επιχειρεί να προσεγγίσει τον εγκλωβισμένο. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι διασώστες κατάφεραν να τον εντοπίσουν και του παρείχαν οξυγόνο μέσω ειδικής συσκευής, στο οποίο εκείνος ανταποκρίθηκε.

Πληροφορίες του ThessPost.gr αναφέρουν ότι οι υπόλοιποι άνδρες απομακρύνθηκαν από το σημείο και αναζητούνται από τις αστυνομικές δυνάμεις. Η επιχείρηση συνεχίζεται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, ενώ κατά τη διάρκειά της ένας πυροσβέστης ένιωσε αδιαθεσία και χρειάστηκε και εκείνος να λάβει οξυγόνο.

Η αγωνιώδης επιχείρηση απεγκλωβισμού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις δυνάμεις διάσωσης να δίνουν μάχη με τον χρόνο για να βγάλουν ζωντανό τον άνδρα από τη σπηλιά.

Δείτε φωτογραφίες που δημοσίευσε το onlarissa.gr

