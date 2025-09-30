Θρίλερ στη Λάρισα: Επιχείρηση της ΕΜΑΚ για απεγκλωβισμό άνδρα από σπηλιά – Φέρεται να έψαχνε λίρες

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα στη Λάρισα, καθώς ένας άνδρας εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων στον δρόμο από Γόννους του Δήμου Τεμπών προς την Καλλιπεύκη.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση των ανδρών της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του άνδρα από την σπηλιά, με τις πληροφορίες της ιστοσελίδας onlarissa.gr να αναφέρουν ότι έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν όταν τέσσερα άτομα, χρυσοθήρες, επιχειρούσαν να εντοπίσουν λίρες στην εν λόγω σπηλιά, αλλά ένα ατύχημα τους ανάγκασε να ειδοποιήσουν μέσω του 112 τις Αρχές. Ο ένας από τους τέσσερις άνδρες εγκλωβίστηκε στην σπηλιά, όπου κατέβηκε ψάχνοντας για τον θησαυρό.

Συνεργός του παρέμεινε στο σημείο και ειδοποίησε αστυνομία και ΕΚΑΒ, ενώ οι άλλοι δύο απομακρύνθηκαν από την περιοχή και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές που έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.