Θρίλερ στη Λάρισα: Επιχείρηση της ΕΜΑΚ για απεγκλωβισμό άνδρα από σπηλιά – Φέρεται να έψαχνε λίρες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θρίλερ στη Λάρισα: Επιχείρηση της ΕΜΑΚ για απεγκλωβισμό άνδρα από σπηλιά – Φέρεται να έψαχνε λίρες
ΦΩΤΟ αρχείου ΙΝΤΙΜΕ

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα στη Λάρισα, καθώς ένας άνδρας εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων στον δρόμο από Γόννους του Δήμου Τεμπών προς την Καλλιπεύκη.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση των ανδρών της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του άνδρα από την σπηλιά, με τις πληροφορίες της ιστοσελίδας onlarissa.gr να αναφέρουν ότι έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν όταν τέσσερα άτομα, χρυσοθήρες, επιχειρούσαν να εντοπίσουν λίρες στην εν λόγω σπηλιά, αλλά ένα ατύχημα τους ανάγκασε να ειδοποιήσουν μέσω του 112 τις Αρχές. Ο ένας από τους τέσσερις άνδρες εγκλωβίστηκε στην σπηλιά, όπου κατέβηκε ψάχνοντας για τον θησαυρό.

Συνεργός του παρέμεινε στο σημείο και ειδοποίησε αστυνομία και ΕΚΑΒ, ενώ οι άλλοι δύο απομακρύνθηκαν από την περιοχή και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές που έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έρευνα έδειξε ότι ακόμη και ένα ανθυγιεινό milkshake μπορεί να κάνει κακό στον εγκέφαλο – Τι προειδοποιούν οι ειδικοί;

Παιδίατροι: Επικίνδυνη η πολιτική περιορισμού του ΕΟΠΥΥ στη συνταγογράφηση εξετάσεων

Τριετής φοροαπαλλαγή κενών κατοικιών: Τι λέει η ΠΟΜΙΔΑ

ManpowerGroup: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα για τους Έλληνες εργοδότες

Τεστ προσωπικότητας: Η κουκουβάγια που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν έχετε αυτοπεποίθηση

Τι σημαίνει η φράση «Ο γέγραφα, γέγραφα» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:31 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Βαρυμπόμπη: Συνελήφθησαν 2 μέλη συμμορίας για ληστείες και κλοπές σε βάρος οδηγών φορτηγών – Πώς δρούσαν

Οδηγούς φορτηγών που βρίσκονταν σε σημεία στάθμευσης και ανεφοδιασμού καυσίμων στην περιοχή τη...
14:18 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – 17 συλλήψεις, κατασχέθηκαν 500.000 ευρώ

Μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ βρίσκεται σε εξέλιξ...
13:55 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Άγρια επίθεση σε βάρος 14χρονου από 3 δράστες – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Θύμα επίθεσης από τρία άτομα έπεσε ένας 14χρονος το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην πλατεία...
13:41 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Το γκράφιτι στη Νάπολη που θυμίζει… Τσίπρα – Φωτογραφία αναγνώστη

Ένα εντυπωσιακό γκράφιτι καλύπτει σχεδόν ολόκληρο τον τοίχο ενός παλαιού κτιρίου στην Νάπολη κ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης