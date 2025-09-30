Φον ντερ Λάιεν: «Η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει ενωμένη στις εισβολές ρωσικών drones» – Ρούτε: «Απερίσκεπτες και απαράδεκτες» οι παραβιάσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΝΑΤΟ βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού για τις ολοένα αυξανόμενες παραβιάσεις ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από ρωσικά drones, με τις Βρυξέλλες να συζητούν σήμερα την ενίσχυση της άμυνας και την κατασκευή ενός «τείχους από drones».

Μιλώντας πριν από λίγα λεπτά στις Βρυξέλλες, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε πως «Η Ευρώπη πρέπει να δώσει μια ισχυρή και ενωμένη απάντηση στις εισβολές ρωσικών drones στα σύνορά μας», τονίζοντας την ανάγκη να προχωρήσει η ΕΕ στην οικοδόμηση ενός «τείχους drones» για την αύξηση της ασφάλειας.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, συμφώνησε σημειώνοντας πως, ενώ η συμμαχία εξακολουθεί να αξιολογεί ποιος ή τι βρίσκεται πίσω από τις εισβολές drones στη Δανία, «όταν πρόκειται για την Πολωνία και την Εσθονία, είναι σαφές ότι πρόκειται για τους Ρώσους».

«Εξακολουθούμε να αξιολογούμε εάν είναι εσκεμμένο ή όχι. Αλλά ακόμη κι αν δεν είναι εσκεμμένο, είναι απερίσκεπτο και είναι απαράδεκτο», πρόσθεσε.

Η συνάντηση πραγματοποιείται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για drones που εμφανίζονται στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, προκαλώντας αναστάτωση στις σκανδιναβικές χώρες.

Η Δανία, η οποία φιλοξενεί δύο μεγάλες ευρωπαϊκές συνόδους αυτή την εβδομάδα, κινήθηκε άμεσα για να ενισχύσει την αεράμυνά της ώστε να διασφαλίσει την ασφάλεια των συνεδριάσεων.

«Ο δράστης πρέπει να λογοδοτήσει»

Η Φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε επίσης στην Ουκρανία, επαινώντας την ανθεκτικότητά της και τονίζοντας ότι δεν έχει παραχωρήσει «πρακτικά κανένα έδαφος φέτος», παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση.

Υπογράμμισε ότι οι κυρώσεις της ΕΕ «λειτουργούν» και ότι η Ένωση θέλει να προχωρήσει περαιτέρω με το 19ο πακέτο μέτρων κατά της Μόσχας.

Όπως σημείωσε, η ΕΕ έχει συμφωνήσει με την Ουκρανία ότι «συνολικά 2 δισ. ευρώ θα δαπανηθούν για drones», κάτι που «επιτρέπει στην Ουκρανία να ενισχύσει και να χρησιμοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην πρόθεση της Ένωσης να προχωρήσει στα λεγόμενα «δάνεια αποζημιώσεων», τα οποία θα βασίζονται στα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία – μέρος των οποίων θα χρησιμοποιηθεί και για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Η ίδια εξήγησε με περισσότερες λεπτομέρειες πώς θα λειτουργήσει ο μηχανισμός: «Το δάνειο δεν θα εκταμιευθεί μεμιάς, αλλά σε δόσεις και με προϋποθέσεις. Και θα ενισχύσουμε τη δική μας αμυντική βιομηχανία διασφαλίζοντας ότι μέρος του δανείου θα χρησιμοποιηθεί για προμήθειες στην Ευρώπη και με την Ευρώπη. Σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει δήμευση των περιουσιακών στοιχείων. Η Ουκρανία πρέπει να αποπληρώσει το δάνειο, εάν η Ρωσία πληρώνει αποζημιώσεις. Ο δράστης πρέπει να λογοδοτήσει».

Περισσότερες συζητήσεις για την ασφάλεια αναμένονται αργότερα σήμερα, μεταξύ άλλων και κατά τη δεύτερη ημέρα του Φόρουμ Ασφάλειας της Βαρσοβίας, όπου θα παρέμβουν υπουργοί και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Κιθ Κέλογκ.

Με πληροφορίες από: Guardian