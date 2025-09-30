Φον ντερ Λάιεν: «Η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει ενωμένη στις εισβολές ρωσικών drones» – Ρούτε: «Απερίσκεπτες και απαράδεκτες» οι παραβιάσεις

Enikos Newsroom

διεθνή

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Φωτογραφία: Reuters

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΝΑΤΟ βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού για τις ολοένα αυξανόμενες παραβιάσεις ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από ρωσικά drones, με τις Βρυξέλλες να συζητούν σήμερα την ενίσχυση της άμυνας και την κατασκευή ενός «τείχους από drones».

Μιλώντας πριν από λίγα λεπτά στις Βρυξέλλες, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε πως «Η Ευρώπη πρέπει να δώσει μια ισχυρή και ενωμένη απάντηση στις εισβολές ρωσικών drones στα σύνορά μας», τονίζοντας την ανάγκη να προχωρήσει η ΕΕ στην οικοδόμηση ενός «τείχους drones» για την αύξηση της ασφάλειας.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, συμφώνησε σημειώνοντας πως, ενώ η συμμαχία εξακολουθεί να αξιολογεί ποιος ή τι βρίσκεται πίσω από τις εισβολές drones στη Δανία, «όταν πρόκειται για την Πολωνία και την Εσθονία, είναι σαφές ότι πρόκειται για τους Ρώσους».

«Εξακολουθούμε να αξιολογούμε εάν είναι εσκεμμένο ή όχι. Αλλά ακόμη κι αν δεν είναι εσκεμμένο, είναι απερίσκεπτο και είναι απαράδεκτο», πρόσθεσε.

Η συνάντηση πραγματοποιείται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για drones που εμφανίζονται στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, προκαλώντας αναστάτωση στις σκανδιναβικές χώρες.

Η Δανία, η οποία φιλοξενεί δύο μεγάλες ευρωπαϊκές συνόδους αυτή την εβδομάδα, κινήθηκε άμεσα για να ενισχύσει την αεράμυνά της ώστε να διασφαλίσει την ασφάλεια των συνεδριάσεων.

«Ο δράστης πρέπει να λογοδοτήσει»

Η Φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε επίσης στην Ουκρανία, επαινώντας την ανθεκτικότητά της και τονίζοντας ότι δεν έχει παραχωρήσει «πρακτικά κανένα έδαφος φέτος», παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση.

Υπογράμμισε ότι οι κυρώσεις της ΕΕ «λειτουργούν» και ότι η Ένωση θέλει να προχωρήσει περαιτέρω με το 19ο πακέτο μέτρων κατά της Μόσχας.

Όπως σημείωσε, η ΕΕ έχει συμφωνήσει με την Ουκρανία ότι «συνολικά 2 δισ. ευρώ θα δαπανηθούν για drones», κάτι που «επιτρέπει στην Ουκρανία να ενισχύσει και να χρησιμοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην πρόθεση της Ένωσης να προχωρήσει στα λεγόμενα «δάνεια αποζημιώσεων», τα οποία θα βασίζονται στα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία – μέρος των οποίων θα χρησιμοποιηθεί και για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Η ίδια εξήγησε με περισσότερες λεπτομέρειες πώς θα λειτουργήσει ο μηχανισμός: «Το δάνειο δεν θα εκταμιευθεί μεμιάς, αλλά σε δόσεις και με προϋποθέσεις. Και θα ενισχύσουμε τη δική μας αμυντική βιομηχανία διασφαλίζοντας ότι μέρος του δανείου θα χρησιμοποιηθεί για προμήθειες στην Ευρώπη και με την Ευρώπη. Σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει δήμευση των περιουσιακών στοιχείων. Η Ουκρανία πρέπει να αποπληρώσει το δάνειο, εάν η Ρωσία πληρώνει αποζημιώσεις. Ο δράστης πρέπει να λογοδοτήσει».

Περισσότερες συζητήσεις για την ασφάλεια αναμένονται αργότερα σήμερα, μεταξύ άλλων και κατά τη δεύτερη ημέρα του Φόρουμ Ασφάλειας της Βαρσοβίας, όπου θα παρέμβουν υπουργοί και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Κιθ Κέλογκ.

Με πληροφορίες από: Guardian

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έρευνα έδειξε ότι ακόμη και ένα ανθυγιεινό milkshake μπορεί να κάνει κακό στον εγκέφαλο – Τι προειδοποιούν οι ειδικοί;

Παιδίατροι: Επικίνδυνη η πολιτική περιορισμού του ΕΟΠΥΥ στη συνταγογράφηση εξετάσεων

Τριετής φοροαπαλλαγή κενών κατοικιών: Τι λέει η ΠΟΜΙΔΑ

ManpowerGroup: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα για τους Έλληνες εργοδότες

Τεστ προσωπικότητας: Η κουκουβάγια που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν έχετε αυτοπεποίθηση

Τι σημαίνει η φράση «Ο γέγραφα, γέγραφα» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:24 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Βίντεο: Καρέ – καρέ η επίθεση ελέφαντα σε τουρίστες που έκαναν βόλτα με κανό – Ποδοπάτησε μία γυναίκα

Μια εξοργισμένη μαμά – ελέφαντας επιτέθηκε σε μια ομάδα τουριστών που πλησίασαν υπερβολι...
13:01 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Ινδονησία: Τουλάχιστον 3 νεκροί και δεκάδες τραυματίες έπειτα από κατάρρευση σχολείου – Αναφορές για 38 αγνοούμενους

Μια τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδονησία, όπου δεκάδες άνθρωποι παγιδεύτηκαν κάτω από τα συντρίμ...
12:49 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Κίνα: Γυναίκα έπεσε σε πηγάδι γεμάτο φίδια και κουνούπια και επιβίωσε για 54 ώρες – Βίντεο από τη δραματική διάσωση

Μια ιστορία επιβίωσης που συγκλονίζει έρχεται από την ανατολική Κίνα, όπου μια γυναίκα πέρασε ...
12:36 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Ισραήλ: Αντιδράσεις από την ακροδεξιά πτέρυγα της κυβέρνησης Νετανιάχου – Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα «είναι μια ηχηρή διπλωματική αποτυχία»

Το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για να μπει ένα τέλος στον πόλεμο στη Γάζα είν...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης