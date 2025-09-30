Το γκράφιτι στη Νάπολη που θυμίζει… Τσίπρα – Φωτογραφία αναγνώστη

Ένα εντυπωσιακό γκράφιτι καλύπτει σχεδόν ολόκληρο τον τοίχο ενός παλαιού κτιρίου στην Νάπολη και η ομοιότητα του προσώπου που απεικονίζεται με Έλληνα πολιτικό, είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Τη φωτογραφία έστειλε αναγνώστης του enikos.gr που ταξίδεψε στην ιταλική πόλη και έμεινε με το στόμα ανοιχτό όταν είδε μπροστά του τη συγκεκριμένη τοιχογραφία στην via Forcella.

Όπως οι περισσότεροι θα παρατηρήσετε είναι ίδιος ο… Αλέξης Τσίπρας, ωστόσο προφανώς δεν πρόκειται για τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά για τον San Gennaro, τον πολιούχο της πόλης. Πρόκειται για έργο του street artist Jorit Agoch, σε ένα κτίριο στην είσοδο της συνοικίας.

Ο προστάτης άγιος της Νάπολης είναι ο San Gennaro, επίσκοπος του Benevento, στην περιοχή της Καμπανίας, που αποκεφαλίστηκε το 305 μ.Χ. Εδώ και περίπου 1700 χρόνια ένα θαύμα συνοδεύει την ιστορία του. Συγκεκριμένα μετά τον μαρτυρικό του θάνατο, οι πιστοί συγκέντρωσαν λίγο από το αίμα του και το οδήγησαν στις κατακόμβες του Σαν Τζενάρο. Έπειτα από έναν αιώνα το αίμα υγροποιήθηκε μόνο του, κάτι που επαναλαμβάνεται διαρκώς από τότε και αποδίδεται σε θαύμα του Αγίου.

Σήμερα, το “θαύμα” επαναλαμβάνεται τρεις φορές στη διάρκεια του έτους: την πρώτη Κυριακή του Μαΐου, στη γιορτή του Αγίου στις 19 Σεπτεμβρίου και στις 16 Δεκεμβρίου σε μια τελετή που λαμβάνει μέρος στον Καθεδρικό Ναό μπροστά σε χιλιάδες πιστούς. Αν και το θαύμα αμφισβητείται από αρκετούς, ωστόσο το γιορτινό κλίμα που επικρατεί αυτές τις τρεις ημέρες είναι σίγουρα μοναδικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη δεκαετία του 1520 η Νάπολη χτυπήθηκε από ασθένειες, πολέμους και συχνές εκρήξεις του Βεζούβιου. Τότε, οι κάτοικοι έταξαν ένα παρεκκλήσι στον San Gennaro για να φυλάσσονται εκεί οι δωρεές, σε αντάλλαγμα για την προστασία του Αγίου. Έτσι, ο San Gennaro (Άγιος Ιανουάριος) είναι ο πολιούχος της Νάπολης, μιας και για την Εκκλησία, προστατεύει την πόλη και τους κατοίκους της από πολέμους, σεισμούς και καταποντισμούς.