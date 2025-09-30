Τα δρομολόγια του 26χρονου Αζέρου κατασκόπου – Είχε συλληφθεί να φωτογραφίζει τη βάση της Σούδας

Ο 26χρονος Αζέρος, που έχει συλληφθεί να φωτογραφίζει τη βάση της Σούδας, είχε προλάβει να προσεγγίσει όλα τα σημεία στρατιωτικού ενδιαφέροντος στην Κρήτη.

Του Θεοδόση Πάνου – ΠΗΓΗ: REALNEWS

Την βεβαιότητα πως ο Αζέρος, που είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιούνιο στη Σούδα, είναι πράκτορας ξένης μυστικής υπηρεσίας έχει πλέον το κλιμάκιο της ΕΥΠ που ερευνά την υπόθεση.

Εδώ και τρεις μήνες, κατά τους οποίους ο 26χρονος είναι προφυλακισμένος στη χώρα μας, δεν έχει δεχθεί επίσκεψη από κανέναν συγγενή ή φίλο, ενώ κανείς δεν έχει επικοινωνήσει με τον δικηγόρο του προκειμένου να εκφράσει ενδιαφέρον για τον προφυλακισμένο Αζέρο.

Το γεγονός αυτό αν μη τι άλλο δείχνει πως ο άνθρωπος αυτός είναι «αόρατος», έχει διακόψει κάθε σχέση με το παρελθόν του, ενώ παράλληλα διαφαίνεται πια με σαφήνεια πως μόνο για τουρισμό δεν είχε έρθει στην Κρήτη όπου και διέμενε από τον περασμένο Ιανουάριο μέχρι και την σύλληψη του.

Όλα αυτό το διάστημα που βρίσκονταν στην Κρήτη επισκέφθηκε όλους τους νομούς της μεγαλονήσου καθώς είχε μισθώσει έναν συγκεκριμένο ιδιοκτήτη Ταξί ο οποίος τον μετέφερε στους προορισμούς του.

Όπως διαπιστώθηκε από τις εν εξελίξει έρευνες της ΕΥΠ, από τον Ιανουάριο μέχρι και την σύλληψη του, ο 26χρονος Αζέρος είχε επισκεφτεί πολλές περιοχές της Κρήτης, κυρίως δε όσες φιλοξενούν εγκαταστάσεις στρατοπέδων, αεροδρόμια πολεμικής αεροπορίας και βέβαια τη βάση της Σούδας.

Σε όλες αυτές τις τοποθεσίες που βρίσκονται κοντά στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ο οδηγός του ταξί, που είχε αναλάβει αποκλειστικά την μεταφορά του έναντι αδράς αμοιβής, τον αποβίβαζε σε κεντρικά σημεία προκειμένου να μην κινεί ο ίδιος υποψίες. Έπειτα ο 26χρονος προσέγγιζε τα σημεία στρατιωτικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην Κρήτη και τραβούσε φωτογραφίες κατόπτευσης, όπως τις ονομάζουν τα στελέχη της ΕΥΠ. Πρόκειται για πολλές εικόνες αλλά και βιντεοληπτικό υλικό το οποίο χρησιμεύει ώστε να καταγράφονται όλες οι πιθανές διαδρομές από και προς τα σημεία στρατιωτικού ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στο υλικό αυτό φαίνεται να αποτυπώνεται ποιες διαδρομές καταγράφονται από πολλές δημόσιες ή ιδιωτικές κάμερες και ποιες είναι πιο απομονωμένες, εξασφαλίζοντας ότι μέσω αυτών, μπορεί να γίνει η προσέγγιση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων, με μεγαλύτερη διακριτικότητα.

Οι πράκτορες της ΕΥΠ πιστεύουν ακράδαντα πως έχουν να κάνουν με έναν στρατολογημένο και εκπαιδευμένο από Μυστική Υπηρεσία «μοναχικό Λύκο», οποίος γνωρίζει άριστα μεθόδους απόκρυψης ιχνών και παρουσίας. «Πρόκειται για έναν άνθρωπο που ξέρει να γίνεται “αόρατος” και που προφανώς και δεν είναι ένας απλός τουρίστας όπως ο ίδιος ισχυρίζεται. Όλο αυτό το διάστημα δεν έχει πει το παραμικρό και κυρίως δεν έχει έρθει σε επαφή, ακόμα και μετά την προφυλάκιση του με οποιονδήποτε», λέει με νόημα στη Realnews συγκεκριμένη πηγή από την ΕΥΠ.

Για αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση κατασκοπείας υπέρ τρίτης χώρας, όλο το βάρος πέφτει στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ όπου και διερευνώνται τα ψηφιακά μέσα του Αζέρου, κινητά τηλέφωνα και ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

Διάλεκτος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρoν παρουσιάζουν τα εκατοντάδες μηνύματα που έχει ανταλλάξει ο κατάσκοπος μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής με άλλο άτομο ή άτομα που χρησιμοποιούν μια μοναδική και συγκεκριμένη διαδικτυακή διεύθυνση. Αυτά τα μηνύματα, έχουν συνταχθεί σε μια διάλεκτο που χρησιμοποιείται ευρέως στις ορεινές κοινότητες ατόμων που ζουν στα Αζεροϊρανικά σύνορα και πρόκειται για ένα αμάλγαμα γλωσσών από τα Τουρκομάνικα μέχρι και Φαρσί. Δηλαδή πρόκειται για μια γλώσσα που την γνωρίζουν μόνο όσοι την χρησιμοποιούν.

Τέλος, στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια προσπαθούν όλο αυτό το διάστημα να «σπάσουν» την κρυπτογραφημένη εφαρμογή που χρησιμοποιούσε ο 26χρονος προκειμένου να στέλνει στον στρατολόγο του τις χιλιάδες φωτογραφίες που είχε τραβήξει σε ελληνικές και αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές της Κρήτης.

Πρόκειται σύμφωνα με τις πληροφορίες για μια πρότυπη εφαρμογή, που πρώτη φορά συναντούν οι έμπειροι αξιωματούχοι της ΕΥΠ. Όταν «σπάσει» η εφαρμογή θα αποκαλυφθεί με τον πλέον σαφή τρόπο ο άνθρωπος που τον στρατολόγησε, κυρίως δε η μυστική υπηρεσία για την οποία εργαζόταν.