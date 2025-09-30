Βουλή – Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόντρα Λαζαρίδη- Αποστολάκη για το θέμα της αρμοδιότητας καταγραφής ζώων

Το θέμα της αρμοδιότητας για την καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο αντιπαράθεσης μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Ειδικότερα, ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, το επανάφερε σήμερα εξαπολύοντας επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ, πριν ξεκινήσει η κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 21/72022-3/1/2024, Ευάγγελου Σημανδράκου, στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του Οργανισμού.

Όπως υποστήριξε ο κ. Λαζαρίδης, «προέκυψε πολιτικό θέμα μετά την κατάθεση στην Εξεταστική του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκου Μπαμπασίδη, (την περίοδο 23/1/2024-31/1/2025) ότι η καταγραφή των ζώων δεν είναι ευθύνη του Οργανισμού αλλά ανήκει στις Κτηνιατρικές Διευθύνσεις των περιφερειών», ενώ έβαλε στο στόχαστρο της επίθεσής του τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, Μανώλη Χνάρη, ο οποίος είχε διατελέσει και αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.

«Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έβγαλε ανακοίνωση ότι δεν είναι αρμόδιος ο ΟΠΕΚΕΠΕ για την καταγραφή των ζώων και γελάει ο αγροτικός κόσμος. Να δούμε ποιος θα γελάσει και ποιος θα κλάψει. Υπάρχει υπουργική απόφαση το 2011, η οποία ξεκαθαρίζει πως είναι υποχρέωση της τοπικής κτηνιατρικής Αρχής της περιφέρειας ή δήμου η καταγραφή των ζώων. Όσον αφορά αυτό που είπε ο μάρτυρας πως υπήρχε ενημέρωση κτηνοτρόφων για ελέγχους, στην ίδια απόφαση αναφέρεται ρητά πως προβλέπεται προειδοποιητική ανακοίνωση 48 ώρες πριν τον έλεγχο. Την υπουργική απόφαση υπογράφει η Μαρία Ελένη Αποστολάκη. Άρα είναι καθαρό το ζήτημα του 48ωρου και η ευθύνη των κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειών για καταγραφή», ανέφερε ο κ. Λαζαρίδης.

Έντονη ήταν η αντίδραση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, η οποία απέρριψε τους ισχυρισμούς του κ. Λαζαρίδη και αντέτεινε την καταγγελτική ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Υπαλλήλων, εναντίον του νυν και των δύο πρώην προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η ΠΟΓΕΔΥ -δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο του ΠΑΣΟΚ- αναφέρει στην ανακοίνωση της ότι δεν υιοθετεί τις πρακτικές του κ. Μπαμπασίδη και ότι οποιαδήποτε προσπάθεια συγκάλυψης για το πάρτι που γινόταν θα τη βρει απέναντί της. Λέει, επίσης, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει επιτόπιους ελέγχους στο ζωικό κεφάλαιο και τις επιδοτήσεις. Είναι προφανές ότι δεν αναφερόμουν -κατά την εξέταση του κ. Μπαμπασίδη- στην απλή ειδοποίηση αλλά στην προ-συνεννόηση που προκύπτει από το περιεχόμενο των επισυνδέσεων για το πώς θα καλύψουν τον έλεγχο των ζώων για να μην αποκαλυφθούν οι απάτες. Αυτά, για να μη δουλευόμαστε μεταξύ μας», σχολίασε η κ. Αποστολάκη.

Πηγή: ΑΠΕ