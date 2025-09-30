Βουλή – Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόντρα Λαζαρίδη- Αποστολάκη για το θέμα της αρμοδιότητας καταγραφής ζώων

Enikos Newsroom

πολιτική

ξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόντρα Μ. Λαζαρίδη-Μ. Αποστολάκη

Το θέμα της αρμοδιότητας για την καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο αντιπαράθεσης μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Ειδικότερα, ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, το επανάφερε σήμερα εξαπολύοντας επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ, πριν ξεκινήσει η κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 21/72022-3/1/2024, Ευάγγελου Σημανδράκου, στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του Οργανισμού.

Όπως υποστήριξε ο κ. Λαζαρίδης, «προέκυψε πολιτικό θέμα μετά την κατάθεση στην Εξεταστική του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκου Μπαμπασίδη, (την περίοδο 23/1/2024-31/1/2025) ότι η καταγραφή των ζώων δεν είναι ευθύνη του Οργανισμού αλλά ανήκει στις Κτηνιατρικές Διευθύνσεις των περιφερειών», ενώ έβαλε στο στόχαστρο της επίθεσής του τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, Μανώλη Χνάρη, ο οποίος είχε διατελέσει και αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.

«Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έβγαλε ανακοίνωση ότι δεν είναι αρμόδιος ο ΟΠΕΚΕΠΕ για την καταγραφή των ζώων και γελάει ο αγροτικός κόσμος. Να δούμε ποιος θα γελάσει και ποιος θα κλάψει. Υπάρχει υπουργική απόφαση το 2011, η οποία ξεκαθαρίζει πως είναι υποχρέωση της τοπικής κτηνιατρικής Αρχής της περιφέρειας ή δήμου η καταγραφή των ζώων. Όσον αφορά αυτό που είπε ο μάρτυρας πως υπήρχε ενημέρωση κτηνοτρόφων για ελέγχους, στην ίδια απόφαση αναφέρεται ρητά πως προβλέπεται προειδοποιητική ανακοίνωση 48 ώρες πριν τον έλεγχο. Την υπουργική απόφαση υπογράφει η Μαρία Ελένη Αποστολάκη. Άρα είναι καθαρό το ζήτημα του 48ωρου και η ευθύνη των κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειών για καταγραφή», ανέφερε ο κ. Λαζαρίδης.

Έντονη ήταν η αντίδραση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, η οποία απέρριψε τους ισχυρισμούς του κ. Λαζαρίδη και αντέτεινε την καταγγελτική ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Υπαλλήλων, εναντίον του νυν και των δύο πρώην προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η ΠΟΓΕΔΥ -δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο του ΠΑΣΟΚ- αναφέρει στην ανακοίνωση της ότι δεν υιοθετεί τις πρακτικές του κ. Μπαμπασίδη και ότι οποιαδήποτε προσπάθεια συγκάλυψης για το πάρτι που γινόταν θα τη βρει απέναντί της. Λέει, επίσης, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει επιτόπιους ελέγχους στο ζωικό κεφάλαιο και τις επιδοτήσεις. Είναι προφανές ότι δεν αναφερόμουν -κατά την εξέταση του κ. Μπαμπασίδη- στην απλή ειδοποίηση αλλά στην προ-συνεννόηση που προκύπτει από το περιεχόμενο των επισυνδέσεων για το πώς θα καλύψουν τον έλεγχο των ζώων για να μην αποκαλυφθούν οι απάτες. Αυτά, για να μη δουλευόμαστε μεταξύ μας», σχολίασε η κ. Αποστολάκη.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έρευνα έδειξε ότι ακόμη και ένα ανθυγιεινό milkshake μπορεί να κάνει κακό στον εγκέφαλο – Τι προειδοποιούν οι ειδικοί;

Παιδίατροι: Επικίνδυνη η πολιτική περιορισμού του ΕΟΠΥΥ στη συνταγογράφηση εξετάσεων

Τριετής φοροαπαλλαγή κενών κατοικιών: Τι λέει η ΠΟΜΙΔΑ

ManpowerGroup: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα για τους Έλληνες εργοδότες

Τεστ προσωπικότητας: Η κουκουβάγια που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν έχετε αυτοπεποίθηση

Τι σημαίνει η φράση «Ο γέγραφα, γέγραφα» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:43 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτει στην εξεταστική επιτροπή ο πρώην πρόεδρος, Ευάγγελος Σημανδράκος

Με την εξέταση του Ευάγγελου Σημανδράκου, πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Ιούλιο του 2022 έως τις...
14:37 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Χρυσοχοΐδης: «Θα προσληφθούν 50 άοπλοι αστυνομικοί που θα παίξουν τον ρόλο του κοινωνικού διαμεσολαβητή με τις κοινότητες των Ρομά»

Στις δράσεις της ΕΛ.ΑΣ. για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στους κατ...
12:16 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: Στηρίζουμε την κοινωνία με σταθερά και μόνιμα μέτρα

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στάθηκε στη φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό κα...
11:49 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο

Δείτε απευθείας την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο.
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης