ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες αποκαλύψεις για την εικονική αύξηση των αιγοπροβάτων – Αγρότης καταγγέλει ότι δέχεται απειλές για τη ζωή του

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ

Μορφή χειμάρρου έχουν πάρει οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον Τάσο Τέλογλου να φέρνει στο φως νέα στοιχεία στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1, την Δευτέρα (29/9).

Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Για μια ακόμη φορά η ΝΔ δεν θέλει να έρθει κανένας κρίσιμος μάρτυρας

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, το έτος της απόλυτης έκρηξης των πλασματικών αριθμών σε ζώα, το 2019, οι καταστάσεις σε ό,τι αφορά τα αιγοπρόβατα σε ορισμένες περιοχές της χώρας έδιναν μία μαγική εικόνα.

Σύμφωνα με στοιχεία υπήρχαν 2,5 εκατομμύρια αιγοπρόβατα στο Ρέθυμνο, 1,1 εκατομμύριά στο Ηράκλειο, 1 εκατομμύριο στην Λάρισα και 136.000 στα Γιάννενα.

Με βάση αυτούς τους αριθμούς, στο Ρέθυμνο θα υπήρχε πάνω από 1/6 του συνολικού πληθυσμού των αιγοπροβάτων της Ελλάδας. Αυτά φυσικά διά γυμνού οφθαλμού δέν είναι πραγματικά.

Σύμφωνα με τον Τάσο Τέλλογλου από ένα εσωτερικό έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ του 2019 προκύπτουν τα εξής: Το 2015 το Ρέθυμνο είχε 1,2 εκατ. αιγοπρόβατα, δηλαδή είχε άυξηση 100% σε 4 χρόνια, ενώ το Ηράκλειο από το 2015 είχε αύξηση 58%.

Άρχισαν, λοιπόν, οι έρευνες στις περιεφερειακές κτηνιατρικές υπηρεσίες , τέτοιες εχουν γίνει σε αυτές της Κρήτης αλλα και στη Θεσσαλία , δηλαδή τις δύο περιοχές που εντοπίζεται κυρίως το πρόβλημα.

Η σύνδεση με το ύψος των επιδοτήσεων

Κάθε ζώο αποτελεί μία ζωική μονάδα και σε κάθε ζωική μονάδα αντιστοιχεί γή είτε υπαρκτή στην περιφέρεια είτε δια της τεχνικής λύσης σε άλλη περιφερεια.

Η λογική όσων πληθώριζαν τα ζώα τους ήταν να βρεθούν με περισσότερα ζώα για να ζητήσουν περισσόπτερα στρέμματα και να πάρουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις.

Και ενώ για τα βοειδή οι βάσεις δεδομένων είναι μηχανογραφημένες, για τα αιγοπρόβατα είναι χειρόγραφες με αποτέλεσμα πολύ εύκολα να μπορεί να γραφει και να ξεγράφει κανείς σε αυτές, αυτό που – σύμφωνα με το ρεπορτάζ – ψάχνει σήμερα η ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Αγρότης καταγγέλει απειλές κι εκφοβισμούς

Την ίδια ώρα, ο ΑΝΤ1 αποκαλύπτει ότι αγρότης που συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καταγγέλλει ότι δέχεται απειλές για τη ζωή του. Συγκεκριμένα, ο Κώστας Μητροδήμος, αγρότης από τη Θεσσαλία, αποκαλύπτει ότι έχει γίνει αποδέκτης και εκφοβισμού, καθώς έχει ήδη καταθέσει στις ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές.
«Συνεχίζονται οι απειλές αλλά το θέμα έχω μάθει να το λύνω εσωτερικά πλέον. Γιατί δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Λίγο πριν πάω να καταθέσω, πάλι υπήρχαν απειλές οι οποίες συνεχίζουν ακόμη και σήμερα, αλλά αυτοί δεν θα με κάνουν να σταματήσω. Βλέπω τη μάνα και τον πατέρα μου να παλεύουν ακόμη και σήμερα με τα χώματα. Γι’ αυτό δεν πρόκειται να κάνω πίσω. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν φοβάμαι», λέει χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 η υπόθεση που έχει καταγγείλει ο συγκεκριμένο αγρότης προκαλεί σοκ, καθώς στο πλαίσιο αυτής ένα μόνο ΑΦΜ εμφανίζεται να καλλιεργεί 17 χιλιάδες στρέμματα με αμυγδαλιές, που ισούνται με όσα δηλώνει ολόκληρος ο δήμος Τεμπών με 22 χωριά και 12 χιλιάδες κατοίκους συνολικά. Το πλέον εξωφρενικό είναι ότι το συγκεκριμένο ΑΦΜ εμφανίζεται να έχει έδρα την Κρήτη.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ενώ οι αποκαλύψεις πολλαπλασιάζονται, οι πραγματικοί αγρότες είναι απλήρωτοι πάνω από τρεις μήνες. «Μας λείπουν 600 εκατ. ευρώ, καθώς έχουμε να πληρωθούμε από τον Ιούνιο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κώστας Μητροδήμος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Ελλάδα χάνει το «τρένο» των κλινικών μελετών- Απορροφά μόλις το 0,27% των ευρωπαϊκών επενδύσεων

Το καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να έχετε ευτυχία και επιτυχίες – Τι συμβουλεύει ψυχολόγος του Columbia

Νέα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος: Αύριο οι ανακοινώσεις των παρόχων – Τι είπε ο Παπασταύρου

Όμιλος AKTOR: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις

Το YouTube επαναφέρει κανάλια που είχαν αποκλειστεί για παραπληροφόρηση σχετικά με τον Covid και… όχι μόνο

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
01:00 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Κρήτη: Διάσωση 69 μεταναστών νοτιοανατολικά της Γαύδου  

Στη διάσωση 69 αλλοδαπών που επέβαιναν σε δύο λέμβους προχώρησε πλοίο της δύναμης frontex υπό ...
23:16 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Αντιπαράθεση Γεωργιάδη-Καρυστιανού: «Ασκεί σφοδρή κριτική από το βάθρο της μητέρας που έχασε το παιδί της» – «Εγώ δεν κρύβομαι πίσω από καμία ασυλία»

«Εγώ δεν κρύβομαι πίσω από καμία ασυλία, ας προκαλώ να μου απαντήσετε» αναφέρει η Μαρία Καρυστ...
23:08 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Περιστέρι: Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές σε 3 οχήματα – Εξετάζεται αν υπάρχει οπαδικό κίνητρο

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (29/9) στο Περιστέρι, όταν άγνωστοι επιτέθηκ...
22:58 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Βασίλης Μπισμπίκης: H «τρελή πορεία» στη Φιλοθέη, το κρητικό γλέντι και οι μαρτυρίες – Στις 8 Οκτωβρίου η δίκη

«Ήμουν νηφάλιος και ενημέρωσα αμέσως» υποστηρίζει μεταξύ άλλων ο Βασίλης Μπισμπίκης που έπεσε ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης