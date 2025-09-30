ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες αποκαλύψεις για την εικονική αύξηση των αιγοπροβάτων – Αγρότης καταγγέλει ότι δέχεται απειλές για τη ζωή του

Μορφή χειμάρρου έχουν πάρει οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον Τάσο Τέλογλου να φέρνει στο φως νέα στοιχεία στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1, την Δευτέρα (29/9).

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, το έτος της απόλυτης έκρηξης των πλασματικών αριθμών σε ζώα, το 2019, οι καταστάσεις σε ό,τι αφορά τα αιγοπρόβατα σε ορισμένες περιοχές της χώρας έδιναν μία μαγική εικόνα.

Σύμφωνα με στοιχεία υπήρχαν 2,5 εκατομμύρια αιγοπρόβατα στο Ρέθυμνο, 1,1 εκατομμύριά στο Ηράκλειο, 1 εκατομμύριο στην Λάρισα και 136.000 στα Γιάννενα.

Με βάση αυτούς τους αριθμούς, στο Ρέθυμνο θα υπήρχε πάνω από 1/6 του συνολικού πληθυσμού των αιγοπροβάτων της Ελλάδας. Αυτά φυσικά διά γυμνού οφθαλμού δέν είναι πραγματικά.

Σύμφωνα με τον Τάσο Τέλλογλου από ένα εσωτερικό έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ του 2019 προκύπτουν τα εξής: Το 2015 το Ρέθυμνο είχε 1,2 εκατ. αιγοπρόβατα, δηλαδή είχε άυξηση 100% σε 4 χρόνια, ενώ το Ηράκλειο από το 2015 είχε αύξηση 58%.

Άρχισαν, λοιπόν, οι έρευνες στις περιεφερειακές κτηνιατρικές υπηρεσίες , τέτοιες εχουν γίνει σε αυτές της Κρήτης αλλα και στη Θεσσαλία , δηλαδή τις δύο περιοχές που εντοπίζεται κυρίως το πρόβλημα.

Η σύνδεση με το ύψος των επιδοτήσεων

Κάθε ζώο αποτελεί μία ζωική μονάδα και σε κάθε ζωική μονάδα αντιστοιχεί γή είτε υπαρκτή στην περιφέρεια είτε δια της τεχνικής λύσης σε άλλη περιφερεια.

Η λογική όσων πληθώριζαν τα ζώα τους ήταν να βρεθούν με περισσότερα ζώα για να ζητήσουν περισσόπτερα στρέμματα και να πάρουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις.

Και ενώ για τα βοειδή οι βάσεις δεδομένων είναι μηχανογραφημένες, για τα αιγοπρόβατα είναι χειρόγραφες με αποτέλεσμα πολύ εύκολα να μπορεί να γραφει και να ξεγράφει κανείς σε αυτές, αυτό που – σύμφωνα με το ρεπορτάζ – ψάχνει σήμερα η ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Αγρότης καταγγέλει απειλές κι εκφοβισμούς

Την ίδια ώρα, ο ΑΝΤ1 αποκαλύπτει ότι αγρότης που συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καταγγέλλει ότι δέχεται απειλές για τη ζωή του. Συγκεκριμένα, ο Κώστας Μητροδήμος, αγρότης από τη Θεσσαλία, αποκαλύπτει ότι έχει γίνει αποδέκτης και εκφοβισμού, καθώς έχει ήδη καταθέσει στις ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές.

«Συνεχίζονται οι απειλές αλλά το θέμα έχω μάθει να το λύνω εσωτερικά πλέον. Γιατί δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Λίγο πριν πάω να καταθέσω, πάλι υπήρχαν απειλές οι οποίες συνεχίζουν ακόμη και σήμερα, αλλά αυτοί δεν θα με κάνουν να σταματήσω. Βλέπω τη μάνα και τον πατέρα μου να παλεύουν ακόμη και σήμερα με τα χώματα. Γι’ αυτό δεν πρόκειται να κάνω πίσω. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν φοβάμαι», λέει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 η υπόθεση που έχει καταγγείλει ο συγκεκριμένο αγρότης προκαλεί σοκ, καθώς στο πλαίσιο αυτής ένα μόνο ΑΦΜ εμφανίζεται να καλλιεργεί 17 χιλιάδες στρέμματα με αμυγδαλιές, που ισούνται με όσα δηλώνει ολόκληρος ο δήμος Τεμπών με 22 χωριά και 12 χιλιάδες κατοίκους συνολικά. Το πλέον εξωφρενικό είναι ότι το συγκεκριμένο ΑΦΜ εμφανίζεται να έχει έδρα την Κρήτη.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ενώ οι αποκαλύψεις πολλαπλασιάζονται, οι πραγματικοί αγρότες είναι απλήρωτοι πάνω από τρεις μήνες. «Μας λείπουν 600 εκατ. ευρώ, καθώς έχουμε να πληρωθούμε από τον Ιούνιο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κώστας Μητροδήμος.