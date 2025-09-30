ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες αποκαλύψεις για την εικονική αύξηση των αιγοπροβάτων – Αγρότης καταγγέλει ότι δέχεται απειλές για τη ζωή του

Μορφή χειμάρρου έχουν πάρει οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον Τάσο Τέλογλου να φέρνει στο φως νέα στοιχεία στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1, την Δευτέρα (29/9).
Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, το έτος της απόλυτης έκρηξης των πλασματικών αριθμών σε ζώα, το 2019, οι καταστάσεις σε ό,τι αφορά τα αιγοπρόβατα σε ορισμένες περιοχές της χώρας έδιναν μία μαγική εικόνα.
Σύμφωνα με στοιχεία υπήρχαν 2,5 εκατομμύρια αιγοπρόβατα στο Ρέθυμνο, 1,1 εκατομμύριά στο Ηράκλειο, 1 εκατομμύριο στην Λάρισα και 136.000 στα Γιάννενα.
Με βάση αυτούς τους αριθμούς, στο Ρέθυμνο θα υπήρχε πάνω από 1/6 του συνολικού πληθυσμού των αιγοπροβάτων της Ελλάδας. Αυτά φυσικά διά γυμνού οφθαλμού δέν είναι πραγματικά.
Σύμφωνα με τον Τάσο Τέλλογλου από ένα εσωτερικό έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ του 2019 προκύπτουν τα εξής: Το 2015 το Ρέθυμνο είχε 1,2 εκατ. αιγοπρόβατα, δηλαδή είχε άυξηση 100% σε 4 χρόνια, ενώ το Ηράκλειο από το 2015 είχε αύξηση 58%.
Άρχισαν, λοιπόν, οι έρευνες στις περιεφερειακές κτηνιατρικές υπηρεσίες , τέτοιες εχουν γίνει σε αυτές της Κρήτης αλλα και στη Θεσσαλία , δηλαδή τις δύο περιοχές που εντοπίζεται κυρίως το πρόβλημα.
Η σύνδεση με το ύψος των επιδοτήσεων
Κάθε ζώο αποτελεί μία ζωική μονάδα και σε κάθε ζωική μονάδα αντιστοιχεί γή είτε υπαρκτή στην περιφέρεια είτε δια της τεχνικής λύσης σε άλλη περιφερεια.
Η λογική όσων πληθώριζαν τα ζώα τους ήταν να βρεθούν με περισσότερα ζώα για να ζητήσουν περισσόπτερα στρέμματα και να πάρουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις.
Και ενώ για τα βοειδή οι βάσεις δεδομένων είναι μηχανογραφημένες, για τα αιγοπρόβατα είναι χειρόγραφες με αποτέλεσμα πολύ εύκολα να μπορεί να γραφει και να ξεγράφει κανείς σε αυτές, αυτό που – σύμφωνα με το ρεπορτάζ – ψάχνει σήμερα η ευρωπαϊκή εισαγγελία.