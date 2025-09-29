Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Για μια ακόμη φορά η ΝΔ δεν θέλει να έρθει κανένας κρίσιμος μάρτυρας

«Παρόλο που η κυβέρνηση έλεγε ότι αυτή θα είναι μία εξεταστική επιτροπή άλλου τύπου και ότι αν προκύψουν στοιχεία θα πάμε σε προανακριτική -παρόλο που εμείς είχαμε ισχυρές ενστάσεις- βλέπουμε ότι για ακόμη μία φορά δεν θέλει να έρθει σε αυτή την διαδικασία κανένας κρίσιμος μάρτυρας», δήλωσε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στον ρ/σ Αθήνα 9.84.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε πως «όταν αρνείται να έρθει ο κ. Μυλωνάκης, ενώ πια προκύπτει ξεκάθαρα ότι εκείνος είχε κεντρικό ρόλο στη διαδικασία αυτή και είχε κεντρικό ρόλο στο να ενημερώνει πολιτικά πρόσωπα για τις επισυνδέσεις, να ενημερώνει τον κ. Μπουκώρο – έτσι λέει ο κ. Σαλμάς- ότι τον παρακολουθούσε και άρα δεν μπορεί να υπουργοποιηθεί, όταν ο κ. Μυλωνάκης είναι άφαντος εδώ και τρεις μέρες, όλα αυτά δημιουργούν σκιές. Αν δεν ήταν ο κ. Μυλωνάκης, να μας πει ο κ. Μπουκώρος ποιος τον ενημέρωσε. Είναι νόμιμο στο Μέγαρο Μαξίμου να γνωρίζουν ότι γίνονται επισυνδέσεις; Ο Πρωθυπουργός γνώριζε για τη δραστηριότητα Υπουργών και συνεργατών του να ενημερώνουν πολιτικά πρόσωπα ότι παρακολουθούνται; Όταν ενημερώνεις κάποιον ότι παρακολουθείται δεν παρεμποδίζεις το έργο της δικαιοσύνης; Η κα Σεμερτζίδου, ο Φραπές και ο Χασάπης δεν έχουν σχέση με τις παθογένειες που θέλει να έρθει και να ελέγξει η εξεταστική;», αναρωτήθηκε και κατέληξε ότι «κάποιος πρέπει να μας τα πει όλα αυτά».

Ερωτηθείς για πιθανή αποχώρηση το ΠΑΣΟΚ από την εξεταστική επιτροπή, σημείωσε ότι «εμείς, παρόλο που εκφράσαμε από την αρχή τον φόβο μας ότι η εξεταστική θα λειτουργήσει ως πλυντήριο, θέλουμε να γίνει πραγματική έρευνα, εμείς θέλουμε κάθε διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγμα να μπορεί να βγάζει συμπεράσματα που θα μας κάνουν σοφότερους για προβλήματα, η κυβέρνηση από την άλλη είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει αυτό το στόχο».

«Δεν βλέπω λόγο να μην υπάρξει ολική ικανοποίηση του αιτήματος του κ. Ρούτσι»

Για το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι τόνισε ότι «δεν βλέπω λόγο να μην υπάρξει ολική ικανοποίηση του αιτήματος του κ. Ρούτσι». «Μάλιστα με δεδομένο ότι με το ίδιο άρθρο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας διατάσσεται η εκταφή, είτε είναι για τοξικολογικό έλεγχο, είτε για ταυτοποίηση και αφού τον ίδιο χρόνο παίρνει, γιατί να υπάρχουν σκιές;», σημείωσε μεταξύ άλλων. Σχετικά με τη στάση του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα των Τεμπών τόνισε ότι «εμείς δεν θέλουμε να εργαλειοποιήσουμε την οργή που υπάρχει γύρω από την τραγωδία των Τεμπών. Ο αγώνας των γονιών δεν είναι ένας αγώνας που πρέπει να εκμεταλλευτούν τα πολιτικά κόμματα». Πρόσθεσε ότι «έμπρακτα έχουμε στηρίξει τον αγώνα αυτόν με δύο προτάσεις δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης και με προανακριτικές επιτροπές» και ότι «όσοι έχουν πάει ενώπιον της δικαιοσύνης για την υπόθεση αυτή έχουν πάει με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ». Σχολίασε ότι «είναι άλλο πράγμα ένα κίνημα κοινωνικό που θέλει αλήθεια και δικαιοσύνη, και στο οποίο στεκόμαστε δίπλα, και άλλο πράγμα τα πολιτικά κόμματα που πρέπει να έχουν μια ολιστική προσέγγιση για την κοινωνία που θα αφορά και στο κράτος και στην οικονομία και στη δικαιοσύνη και στην κοινωνική πολιτική».

Σε ερώτημα σχετικά με τα δημοσκοπικά ευρήματα, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να πέφτει παρά τα κονδύλια που μοίρασε στη ΔΕΘ και το ΠΑΣΟΚ, αν και λίγο, ανεβαίνει σταθερά. Υπάρχει δηλαδή μία καλή αποδοχή του σχεδίου που εξήγγειλε από το βήμα της ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης». Αναφέρθηκε σε τρία ποιοτικά στοιχεία. Ειδικότερα είπε ότι όσοι θέλουν η κυβέρνηση με κεντρικό κορμό τη ΝΔ άλλοι τόσοι θέλουν το ΠΑΣΟΚ. «Μιλάμε για ποσοστά πέριξ του 30%. ‘Αρα είναι ξεκάθαρο ότι η επιλογή του κόσμου είναι, είτε κυβέρνηση με κορμό τη ΝΔ και ενδεχομένως αγκαλιά με την ακροδεξιά ή κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ που θα δώσει προοδευτική απάντηση στα θέματα της κοινωνίας, της οικονομίας και της εξωτερικής πολιτικής». Δεύτερον είπε ότι «το αίτημα για πολιτική αλλαγή εγκρίνεται από το 63% των ερωτηθέντων» και «πιστεύουμε ότι την κρίσιμη στιγμή ο κόσμος θα αξιολογήσει θετικά την πρόταση μας και θα κρίνει ότι εμείς είμαστε ο φορέας της πολιτικής αλλαγής». Πρόσθεσε ότι τρίτον «στο ερώτημα αν συμφωνούν με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για πρόωρες εκλογές, πάλι υπάρχει πλειοψηφική αποτύπωση».

Για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν

Σχετικά με την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν υποστήριξε ότι «το πρόβλημα με το φιάσκο της Νέας Υόρκης είναι πως υπάρχει μια εικόνα ότι η Τουρκία είναι πια μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη που όλοι τη λογαριάζουν σαν εταίρο – και οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι την θέλουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική ‘Αμυνας και Ασφάλειας- ενώ την ίδια στιγμή η χώρα μας μοιάζει να έχει ολοένα και πιο μικρή επιρροή σε αυτές τις διαδικασίες και αυτό είναι προφανώς ένας αρνητικός οιωνός».

«Εμείς θέλουμε τα ελληνοτουρκικά θέματα να θεωρούνται ευρωτουρκικά ζητήματα και φυσικά έχουμε επενδύσει και σε μία συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στη Νέα Υόρκη δεν επιβεβαιώθηκε η στρατηγική της κυβέρνησης για ‘ήρεμα νερά’ και κατευνασμό», είπε. «Εμείς λέμε κάτι πολύ καθαρό: εφόσον έχουμε τη συμφωνία με τη Chevron, να προχωρήσουμε άμεσα και να γίνει η πόντιση του καλωδίου», ανέφερε ακόμη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ