Τραμπ: Δασμοί 100% σε ταινίες που παράγονται εκτός ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πως θα επιβάλει δασμούς ύψους 100% σε όλες τις ταινίες που παράγονται στο εξωτερικό, μια κίνηση που απειλεί να ανατρέψει το παγκόσμιο επιχειρηματικό μοντέλο του Χόλιγουντ. Το μέτρο ανακοινώθηκε στο Truth Social, με τον Τραμπ να υποστηρίζει ότι η αμερικανική βιομηχανία κινηματογράφου χάνει έδαφος από τον διεθνή ανταγωνισμό.

Η ενέργεια αυτή σηματοδοτεί τη διάθεση του Τραμπ να επεκτείνει τις εμπορικές πολιτικές υπέρ του προστατευτισμού στις βιομηχανίες του πολιτισμού, προκαλώντας αβεβαιότητα στα στούντιο που εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα διεθνή έσοδα του box-office και τις διασυνοριακές συμπαραγωγές.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social

«Η βιομηχανία μας κινηματογράφου εκλάπη από τις ΗΠΑ, από άλλες χώρες, όπως ακριβώς κλέβει κανείς ένα γλυκό από ένα μωρό», έγραψε.

Εντούτοις, δεν είναι προς το παρόν σαφές ποια νομική αρχή θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο Τραμπ για να επιβάλει δασμούς 100% σε ταινίες που γίνονται στο εξωτερικό.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει προς το παρόν απαντήσει σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει πώς οι δασμοί θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Οι εταιρείες Warner Bros Discovery, Comcast, Paramount Skydance και Netflix δεν έχουν επίσης ανταποκριθεί σε σχετικά αιτήματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφέρει για πρώτη φορά την ιδέα ενός κινηματογραφικού δασμού τον Μάιο, όμως δεν είχε δώσει πολλές λεπτομέρειες, αφήνοντας τα στελέχη της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας να αναρωτούνται για το αν θα επέβαλε τον δασμό αυτό σε συγκεκριμένες χώρες ή σε όλες τις εισαγωγές.

