Ντόναλντ Τραμπ για Γάζα: Πιθανή συμφωνία μέσα στις επόμενες δύο ημέρες – Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θέλει ειρήνη

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε συνεντεύξεις του στο ειδησεογραφικό site Axios και στο ισραηλινό Channel 12 ότι οι συνομιλίες για το σχέδιο της Ουάσινγκτον με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα βρίσκονται «στα τελικά τους στάδια». Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο.

«Όλοι έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να κλείσουν μια συμφωνία, αλλά πρέπει ακόμα να το πετύχουμε», τόνισε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη στον δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ραβίντ. Πρόσθεσε ότι «οι αραβικές χώρες ήταν φανταστικές στη συνεργασία και η Χαμάς έρχεται μαζί τους», σημειώνοντας πως η οργάνωση δείχνει «μεγάλο σεβασμό για τον αραβικό κόσμο».

Συνεχίζοντας, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε: «Ο αραβικός κόσμος θέλει ειρήνη, το Ισραήλ θέλει ειρήνη και ο Μπίμπι θέλει ειρήνη», χρησιμοποιώντας το προσωνύμιο του Νετανιάχου. Παράλληλα, τόνισε ότι το σχέδιό του δεν περιορίζεται μόνο στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αλλά στοχεύει και στη δημιουργία ενός πλαισίου για ευρύτερη περιφερειακή ειρήνη.

«Αν το πετύχουμε αυτό, θα είναι μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή», είπε χαρακτηριστικά. «Θα είναι η πρώτη ευκαιρία για πραγματική ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Αλλά πρώτα πρέπει να το ολοκληρώσουμε.»

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ραβίντ στο Channel 12, ο Τραμπ ελπίζει η συμφωνία να κλείσει στη συνάντηση της Δευτέρας και να ανακοινωθεί άμεσα, είτε την ίδια μέρα είτε την επόμενη.

Ωστόσο, πιο συγκρατημένος εμφανίστηκε ο Νετανιάχου σε δηλώσεις του στο Fox News. «Δουλεύουμε πάνω σε αυτό», είπε, σημειώνοντας ότι «δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, αλλά συνεργαζόμαστε με την ομάδα του Προέδρου Τραμπ, στην πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι στόχος του Ισραήλ είναι η απελευθέρωση των ομήρων, ο τερματισμός της κυριαρχίας της Χαμάς, ο αφοπλισμός της και η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας. «Ελπίζω να τα καταφέρουμε, γιατί θέλουμε να δημιουργηθεί ένα νέο μέλλον για τους κατοίκους της Γάζας και για τους Ισραηλινούς, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή», κατέληξε.

