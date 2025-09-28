Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2: «Λύτρωση» στο 95′ και πρώτο τρίποντο για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός έφυγε με το πρώτο του τρίποντο από το Αγρίνιο, επικρατώντας με 2-1 του Παναιτωλικού σε ένα δραματικό παιχνίδι που κρίθηκε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί με πέναλτι του Αγκίρε στο 18’, αλλά οι «πράσινοι» γύρισαν το ματς με τον Τετέ στο 57’ και τον Γερεμέγεφ στο 95’, που σκόραρε με κεφαλιά ύστερα από σέντρα του Ρενάτο Σάντσεθ.

Ο Παναιτωλικός του Γιώργου Πετράκη παρατάχθηκε με τον Τσάβες στο τέρμα, τον Γαλιάτσο δεξιά, τον Νικολάου αριστερά και τους Σιέλη – Σταγίτς στο κέντρο της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή βρέθηκαν οι Μπουχαλάκης και Εστεμπάν, με τον Ματσάν σε πιο ελεύθερο ρόλο, τον Μίχαλακ και τον Ενκολόλο στα άκρα και τον Αγκίρε στην κορυφή της επίθεσης. Ο Παναθηναϊκός του Χρήστου Κόντη είχε τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια, με τους Καλάμπρια και Κυριακόπουλο στα άκρα της άμυνας και τον Ίνγκασον με τον Πάλμερ ως στόπερ. Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν οι Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτας, ενώ στην επίθεση ξεκίνησαν οι Τζούρισιτς και Τετέ στα φτερά, με τον Σφιντέρσκι στην κορυφή.

Ο Παναθηναϊκός είχε από την αρχή τη μπάλα στα πόδια, αλλά πλήρωσε την απροσεξία του Τσέριν στο 18’, όταν έκανε χέρι μέσα στην περιοχή. Ο Αγκίρε εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι και έβαλε τον Παναιτωλικό μπροστά στο σκορ. Από εκείνο το σημείο και μετά οι «πράσινοι» αντέδρασαν και μέσα σε πέντε λεπτά δημιούργησαν τρεις μεγάλες φάσεις. Ο Τσιριβέγια και ο Τζούρισιτς σούταραν πάνω στον Τσάβες, ενώ ο Μπακασέτας αστόχησε από κοντινή απόσταση. Το ημίχρονο έκλεισε με τους γηπεδούχους μπροστά, χάρη στο πέναλτι που κέρδισαν.

Στην επανάληψη, το «τριφύλλι» μπήκε αποφασισμένο. Στο 57’ ο Τετέ έκανε μια εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια, απέφυγε δύο αντιπάλους και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, φέρνοντας το ματς στα ίσια. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει, όμως ο Παναιτωλικός έκλεισε τους χώρους και κράτησε μέχρι τα τελευταία λεπτά. Ο Πάντοβιτς απείλησε με κεφαλιά στο 85’, ο Τετέ είχε νέο σουτ που σταμάτησε ο Τσάβες στο 89’, και τελικά η λύτρωση ήρθε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ρενάτο έβγαλε ιδανική σέντρα και ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ με κεφαλιά χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό, που πανηγύρισε το πρώτο του τρίποντο στο φετινό πρωτάθλημα.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
Κίτρινες: 48’ Ενκολολό, 90’ Σιέλης- 76’ Γερεμέγεφ, 78’ Ζαρουρί, 82’ Καλάμπρια
Αποβολές:
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος, Σιέλης, Στάγιτς, Νικολάου (77’ Μανρίκε), Μπουχαλάκης, (43’ λ.τρ. Κοντούρης) Ματσάν, Εστέμπαν, Μίχαλακ (70’ Σμυρλής), Ενκολολό, Αγκίρε (70’ Άλεξιτς).
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια (83’ Σιώπης), Τσέριν (56’ Ρενάτο Σάντσες), Τετέ, Μπακασέτας (83’ Πάντοβιτς), Τζούριτσιτς (56’ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι (75’ Γερεμέγεφ).

23:55 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

