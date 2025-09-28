Βασίλης Μπισμπίκης: «Μεγάλη η ζημιά – Το δικό μου όχημα είναι κατεστραμμένο» λέει κάτοικος της Φιλοθέης

Συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, καθώς, όπως έγινε γνωστό, προκάλεσε με το όχημά του φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη και εγκατέλειψε το σημείο.

Μια κάτοικος της περιοχής, μίλησε το βράδυ της Κυριακής στις τηλεοπτικές κάμερες για τις ζημιές που προκάλεσε στο αυτοκίνητό της ο ηθοποιός.

«Μας ενημέρωσαν ότι έχουν χτυπήσει τα αυτοκίνητα μας. Μεγάλη η ζημιά… Το δικό μου αμάξι είναι κατεστραμμένο, έχει χτυπηθεί όλο το πλάι» δήλωσε η κάτοικος της περιοχής.