Οδηγός λεωφορείου πιάστηκε στα χέρια με ανήλικο επιβάτη – «Ο 16χρονος του έριξε μπουνιά και του έσπασε το δόντι»

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Λεωφορείο
φωτογραφία αρχείου

Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε μέσα στο λεωφορείο 719 ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο Παλατιανή-Σταθμός Λαρίσης, με πρωταγωνιστές τον οδηγό του οχήματος και έναν 16χρονο επιβάτη.

«Ο οδηγός είδε έναν ανήλικο να προσπαθεί να φτάσει στην στάση τρέχοντας. Άνοιξε την πίσω πόρτα και τον περίμενε», ανέφερε ο γενικός γραμματέας του συνδικάτου εργαζομένων ΟΑΣΑ, Φώτης Νικολακόπουλος.

Σύμφωνα με το STAR, ο οδηγός υποστήριξε ότι μία παρατήρηση που έκανε στον νεαρό ήταν αρκετή για να ξεσπάσει καβγάς. «Με το που μπήκε μέσα στο λεωφορείο πέταξε κάτι παντόφλες, σηκώθηκα και του είπα γιατί το έκανε αυτό, ενώ μάλιστα τον περίμενα να φτάσει στην στάση.

«Ο νεαρός τον έβρισε άσχημα. Ο οδηγός του είπε “γιατί μιλάς με αυτόν τον τρόπο;”. Σύμφωνα πάντα με την μαρτυρία του οδηγού. Ο νεαρός του είπε “μη σου δώσω καμιά μπουνιά”, τον πλησίασε και τον χτύπησε. Φόραγε γυαλιά και του τα έσπασε. Του έσπασε και ένα δόντι. Ήταν χτυπημένος και στον αριστερό αντίχειρα. Αν τον χτύπησε ο ανήλικος και τον χτύπησε και ο οδηγός εγώ αυτό δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω» πρόσθεσε ο κ. Νικολακόπουλο.

Μετά τα χτυπήματα που δέχτηκα έκλεισα τις πόρτες και κάλεσα την αστυνομία. Άμεσα έφτασαν οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ», συμπλήρωσε ο οδηγός

Ο ανήλικος και ο οδηγός συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα και αλληλομηνύθηκαν.

