Τζέι Ντι Βανς: Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο χορήγησης πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία

Enikos Newsroom

διεθνή

ΤΖΕΙ ΝΤΙ ΒΑΝΣ

Η Ουάσινγκτον εξετάζει το αίτημα του Κιέβου για απόκτηση πυραύλων Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς στον πόλεμο της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τις ΗΠΑ να πουλήσουν πυραύλους Tomahawk σε ευρωπαϊκές χώρες, τους οποίους οι τελευταίες θα στείλουν στην Ουκρανία.

Ο Βανς δήλωσε στην τηλεοπτική εκπομπή Fox News Sunday ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα λάβει την «τελική απόφαση» για το αν θα δώσει το πράσινο φως για τη συμφωνία αυτή. «Σίγουρα εξετάζουμε ορισμένα αιτήματα από τους Ευρωπαίους», τόνισε ο Βανς.

Ο Βανς είπε επίσης ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι σε στασιμότητα, με ελάχιστα εδαφικά κέρδη το τελευταίο διάστημα.

«Επιδιώκουμε ενεργά την ειρήνη από την αρχή της διακυβέρνησης μας, αλλά οι Ρώσοι πρέπει να ξυπνήσουν και να αποδεχτούν την πραγματικότητα. Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν. Δεν έχουν πολλά να δείξουν», είπε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν βεληνεκές 2.500 χλμ και θα αποτελούσαν ένα ισχυρό πλεονέκτημα στο οπλοστάσιο της Ουκρανίας καθώς αντεπιτίθεται σε συνεχή μπαράζ ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων και επιθέσεων με drones.

Μια τέτοια παράδοση όπλων σχεδόν σίγουρα θα θεωρηθεί από τη Ρωσία ως κλιμάκωση από πλευράς του Κιέβου. Στο παρελθόν, ο Τραμπ έχει απορρίψει αιτήματα της Ουκρανίας για χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς. Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος πλέον δηλώνει απογοητευμένος από την άρνηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να καταλήξει σε μια ειρηνευτική συμφωνία για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΛΛΟΚ: Ο καρκίνος σε παιδιά απαιτεί εθνική στρατηγική για ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα

«Βγήκα ραντεβού με παντρεμένους άντρες και όλοι είπαν το ίδιο πράγμα για τις συζύγους τους» – Για ποιο λόγο απιστούν;

Μείωση τεκμηρίων: Τι αλλάζει από το 2026 και ποιοι βγαίνουν κερδισμένοι

Έρχονται αλλαγές στη φορολογία ακινήτων – Τι εξετάζεται για τα ενοίκια

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την λεοπάρδαλη του χιονιού στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε τις αξίες των αντικειμένων σε 26 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:36 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 9 τραυματίες σε επίθεση ενόπλου σε εκκλησία – «Εξουδετερώθηκε ο δράστης»

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ακόμη 9 τραυματίστηκαν σε επίθεση ενόπλου σε εκκλησία ...
20:10 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Washington Post: Ο Τραμπ θα συμμετάσχει σε συνάντηση με τη στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί την Τρίτη σε μια συνάντηση με Αμερικανούς στρατη...
18:39 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Φωτιά σε εκκλησία στο Μίσιγκαν – Αναφορές για πυροβολισμούς

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε εκκλησία στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, αστυνομικοί κ...
16:54 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Αινιγματικό μήνυμα από τον Τραμπ: «Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα πως υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία για κάτι...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης