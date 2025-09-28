Αποχετεύσεις: Ξεχάστε το ξύδι και τη μαγειρική σόδα για να τις ξεβουλώσετε – Το συστατικό από την κουζίνα που «λειτουργεί καλύτερα»

Ξεχάστε την παραδοσιακή μέθοδο με τη χρήση ξυδιού και μαγειρικής σόδας για τις βουλωμένες αποχετεύσεις. Μία ειδικός σε φυσικούς τρόπους καθαρισμού του σπιτιού αποκαλύπτει γιατί αυτή η δημοφιλής μέθοδος δεν είναι τόσο αποτελεσματική και προτείνει τη χρήση ενός απλού συστατικού από την κουζίνα που λειτουργεί πολύ καλύτερα.

Αποχετεύσεις: Το υλικό που είναι πιο αποτελεσματικό από το ξύδι και τη μαγειρική σόδα

Παρόλο που το ξύδι και η μαγειρική σόδα είναι αποτελεσματικά φυσικά προϊόντα καθαρισμού, όταν χρησιμοποιούνται ξεχωριστά, ο συνδυασμός τους δεν είναι η καλύτερη λύση για τις βουλωμένες αποχετεύσεις.

Πολλοί προτείνουν να ρίξετε πρώτα ένα φλιτζάνι μαγειρική σόδα και μετά ένα φλιτζάνι ξύδι στην αποχέτευση. Η χημική αντίδραση παράγει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο δημιουργεί πίεση σε ένα κλειστό δοχείο. Ωστόσο, σε ένα οικιακό υδραυλικό σύστημα, η αντίδραση αυτή δεν λαμβάνει χώρα σε κλειστό χώρο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συσσωρευτεί αρκετή πίεση για να ξεβουλώσει τους σωλήνες.

Η ειδικός σε φυσικά καθαριστικά, Bren, μοιράστηκε στο blog της, Bren Did, μια λύση που «λειτουργεί καλύτερα» για τις αποχετεύσεις του μπάνιου και της κουζίνας. Συνιστά τη χρήση αλατιού και ζεστού νερού για τους βουλωμένους σωλήνες, υποστηρίζοντας ότι είναι πιο αποτελεσματική λύση σε συσσωρεύσεις από λίπος ή σαπούνι.

Γιατί το αλάτι σε συνδυασμό με ζεστό νερό λειτουργεί

Το ζεστό νερό διαλύει το λίπος που έχει συσσωρευτεί στους σωλήνες.

Η λειαντική υφή του αλατιού απομακρύνει περισσότερη λιπαρότητα. Κάθε κόκκος αλατιού έχει μια αιχμηρή άκρη που μπορεί να απομακρύνει επίμονους λεκέδες ή υπολείμματα τροφίμων.

Το αλάτι απορροφά την υγρασία βοηθώντας στην απομάκρυνση των εμποδίων στις αποχετεύσεις.

Ο συνδυασμός αλατιού και ζεστού νερού αφαιρεί τις συσσωρεύσεις, ξεμπλοκάροντας τους σωλήνες.

Πώς να ξεβουλώσετε τις αποχετεύσεις με αλάτι και ζεστό νερό

Ρίξτε μισό φλιτζάνι αλάτι στην αποχέτευση. Ζεστάνετε δύο λίτρα νερό μέχρι να φτάσει σχεδόν σε σημείο βρασμού και ρίξτε το αργά στην αποχέτευση. Ξεπλύνετε με ζεστό νερό βρύσης. Μπορεί να χρειαστούν αρκετές επαναλήψεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε είδος αλατιού (επιτραπέζιο, θαλασσινό, ή kosher). Ωστόσο, για να αποτρέψετε ζημιές στις υδραυλικές εγκαταστάσεις, μην υπερθερμαίνετε το νερό.

Οι ειδικοί της Deer Valley Plumbing & Air Conditioning συμφωνούν ότι αυτή η μέθοδος είναι αποτελεσματική, εξηγώντας ότι «το αλάτι διασπά το λίπος από μόνο του και, ειδικά όταν συνδυάζεται με ζεστό νερό, μπορεί να βοηθήσει στον καθαρισμό των σωλήνων».