Νετανιάχου: Αν οι ηγέτες της Χαμάς τελειώσουν τον πόλεμο και απελευθερώσουν τους ομήρους θα τους αφήσουμε να φύγουν

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στο Fox News για το ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα επέτρεπε στους ηγέτες της Χαμάς ασφαλή έξοδο, εφόσον τερματίσουν τον πόλεμο και απελευθερώσουν όλους τους ομήρους, ενώ επανέλαβε την απόρριψή του προς την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησής του αύριο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Νετανιάχου τόνισε ότι «οι λεπτομέρειες αυτού (σ.σ. του ειρηνευτικού σχεδίου) πρέπει να διευθετηθούν», ενώ δήλωσε: «Αν οι ηγέτες της Χαμάς τελειώσουν τον πόλεμο, απελευθερώσουν όλους τους ομήρους, τότε τους αφήνουμε να φύγουν».

«Αυτό είναι κάτι που έχω πει και στο παρελθόν, αλλά πρέπει να διευθετηθεί. Όλα αυτά, πιστεύω, αποτελούν μέρος του σχεδίου. Δεν πρόκειται να προτρέξω, γιατί αυτές ακριβώς τις συζητήσεις κάνουμε τώρα», συμπλήρωσε.

Ο Νετανιάχου επίσης επαναβεβαίωσε την πάγια αντίθεσή του στο να διοικήσει η Παλαιστινιακή Αρχή τη Γάζα μετά τον πόλεμο — μια θέση που επανέλαβε έντονα την περασμένη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Αμφισβητώντας την ικανότητα της Παλαιστινιακής Αρχής να εγκαταλείψει την υποκίνηση σε βία και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, είπε: «Δεν έχω αλλάξει θέσεις και νομίζω ότι η αξιοπιστία ή η πιθανότητα — μια μεταρρυθμισμένη Παλαιστινιακή Αρχή που αλλάζει πλήρως χαρακτήρα… Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι θα συμβεί. Εγώ δεν νομίζω ότι θα συμβεί».

Σύμφωνα με το αμερικανικό σχέδιο, που αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα The Times of Israel, μόλις απελευθερωθούν οι όμηροι, τα μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται σε ειρηνική συνύπαρξη θα λάβουν αμνηστία, ενώ όσοι επιθυμούν να φύγουν από τη Γάζα θα έχουν ασφαλή διέλευση προς τρίτες χώρες.

Η πρόταση περιγράφει επίσης μια ενδεχόμενη πορεία προς τη δημιουργία ενός μελλοντικού Παλαιστινιακού κράτους, υπό τον όρο της ανασυγκρότησης της Γάζας και μιας συνολικής μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής.