Νετανιάχου: Ανένδοτος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – Δεσμεύτηκε να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς

Αμετανόητος ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, παρά το γεγονός ότι την έκανε σε άδεια αίθουσα, δεσμεύτηκε να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς, στη Λωρίδα της Γάζας και είπε στους ομήρους που κρατούνται ακόμη εκεί ότι δεν έχουν ξεχαστεί.

Μιλώντας στα εβραϊκά, ο Ισραηλινός ηγέτης είπε: «Δεν σας έχουμε ξεχάσει – ούτε στιγμή. Ο λαός του Ισραήλ είναι μαζί σας. Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να επιστρέψετε όλοι στα σπίτια σας», είπε, σημειώνοντας ότι εγκαταστάθηκαν μεγάφωνα στη Λωρίδα της Γάζας, ώστε οι όμηροι να μπορούν να ακούσουν την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Νετανιάχου κατέγραψε τις νίκες του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς και άλλων ένοπλων οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν και υπενθύμισε στον κόσμο τις φρικαλεότητες που υπέστησαν Ισραηλινοί στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας ομήρους, 48 από τους οποίους παραμένουν ακόμα στην Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινές εκτιμήσεις.

«Μεγάλο μέρος του κόσμου δεν θυμάται πλέον την 7η Οκτωβρίου. Αλλά εμείς θυμόμαστε», είπε ο Νετανιάχου.

Η στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 65.000 ανθρώπων στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με τις αρχές εκεί. Επίσης έχει ισοπεδώσει μεγάλο μέρος της πολιορκούμενης παράκτιας περιοχής, που είναι η Λωρίδα της Γάζας. Ο ΟΗΕ και δεκάδες οργανώσεις μιλούν για λιμό.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέρριψε τις κατηγορίες για «γενοκτονία» στη Γάζα, επιμένοντας ότι στέλνει τρόφιμα στον πληθυσμό της παλαιστινιακής περιοχής και κατηγορώντας πολλές χώρες ότι «ενέδωσαν» στη Χαμάς.

«Πάρτε για παράδειγμα τις ψευδείς κατηγορίες για γενοκτονία. Το Ισραήλ κατηγορείται ότι στοχοποιεί αμάχους, αλλά τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια», είπε, τονίζοντας ότι το Ισραήλ λαμβάνει μέτρα για να αποφύγει τις απώλειες μεταξύ αμάχων και να διασφαλίσει ότι δεν λιμοκτονεί τον πληθυσμό.

«Η Χαμάς χρησιμοποιεί τους αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες και ως στηρίγματα για τον αηδιαστικό προπαγανδιστικό της πόλεμο εναντίον του Ισραήλ, προπαγάνδα που ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης καταπίνουν ολόκληρη», πρόσθεσε, καταγγέλλοντας επίσης το γεγονός ότι πολλές χώρες «ενέδωσαν» στη Χαμάς αναγνωρίζοντας Κράτος της Παλαιστίνης.

Δεκάδες αντιπρόσωποι χωρών αποχώρησαν από την αίθουσα καθώς ο Νετανιάχου ανέβηκε στο βήμα, ενώ κάποιοι θεατές από τα θεωρεία σηκώθηκαν όρθιοι για να τον χειροκροτήσουν.

Ο πόλεμος συνεχίζεται

Ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Καταδίκασε σφόδρα τις δυτικές χώρες που αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος κατηγορώντας τις ότι στέλνουν μήνυμα ότι «η δολοφονία Εβραίων αποδίδει καρπούς». Επιτέθηκε σε χώρες ότι υποκύπτουν στην πίεση ακτιβιστών και άλλων που κατηγορούν το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου εναντίον Παλαιστινίων στη Γάζα. Αρνήθηκε οποιαδήποτε κριτική ότι το Ισραήλ διαπράττει «γενοκτονία» και είπε ότι πως η δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους θα αποτελούσε «εθνική αυτοκτονία» για το Ισραήλ.

Χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα απέναντι σε μια σειρά διπλωματικών κινήσεων κορυφαίων συμμάχων των ΗΠΑ που κλιμάκωσαν τη διεθνή απομόνωση του Ισραήλ λόγω της διεξαγωγής του σχεδόν διετούς πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αυτή την εβδομάδα, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Αυστραλίας, του Καναδά και άλλων χωρών αναγνώρισαν άνευ όρων ένα παλαιστινιακό κράτος. Το έπραξαν μετά τις φρικαλεότητες που διέπραξε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου – φρικαλεότητες που επαινέθηκαν εκείνη την ημέρα από σχεδόν το 90% του παλαιστινιακού πληθυσμού».

«Ξέρετε τί μήνυμα έστειλαν στους Παλαιστίνιους οι ηγέτες που αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος αυτή την εβδομάδα;» «Ένα πολύ σαφές μήνυμα: η δολοφονία Εβραίων αποδίδει καρπούς». είπε ο Νετανιάχου

Με περισσότερες χώρες να εντάσσονται στον κατάλογο εκείνων που στηρίζουν την παλαιστινιακή ανεξαρτησία, η πιο ακροδεξιά κυβέρνηση στην ιστορία του Ισραήλ έκανε την πιο ισχυρή της δήλωση μέχρι στιγμής ότι δεν θα υπάρξει κανένα παλαιστινιακό κράτος καθώς συνεχίζει τον πόλεμο της εναντίον της Χαμάς μετά την επίθεση των μαχητών της στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Η δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους θα αποτελούσε «εθνική αυτοκτονία» για το Ισραήλ, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. «Να ένα ακόμη μήνυμα προς τους δυτικούς ηγέτες: Το Ισραήλ δεν θα σας επιτρέψει να μας επιβάλετε ένα τρομοκρατικό κράτος. Δεν θα διαπράξουμε εθνική αυτοκτονία επειδή δεν έχετε το θάρρος να αντιμετωπίσετε εχθρικά μέσα ενημέρωσης και αντισημιτικά πλήθη που ζητούν ισραηλινό αίμα», δήλωσε.

«Πίσω από κλειστές πόρτες, πολλοί από τους ηγέτες που μας καταδικάζουν δημόσια μας ευχαριστούν ιδιωτικά. Μου λένε πόσο εκτιμούν τις εξαιρετικές υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ που έχουν αποτρέψει, ξανά και ξανά, τρομοκρατικές επιθέσεις στις πρωτεύουσές τους», υποστήριξε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.