ΟΗΕ: Σε άδεια αίθουσα η ομιλία του Νετανιάχου – Αποχώρησαν οι εκπρόσωποι των χωρών όταν ανέβηκε στο βήμα

Σε άδεια αίθουσα μίλησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς οι εκπρόσωποι των χωρών στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αποχώρησαν ομαδικά, όταν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανέβηκε στο βήμα για την καθιερωμένη ομιλία.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Παρασκευή ότι το Ισραήλ “πρέπει να τελειώσει τη δουλειά” κατά της Χαμάς στη Γάζα, αρχίζοντας μια προκλητική ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά ελάχιστοι τον άκουσαν.

Ο Νετανιάχου μίλησε αφού δεκάδες αντιπρόσωποι από πολλά έθνη αποχώρησαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Παρασκευή καθώς ετοιμαζόταν να μιλήσει.

Καθώς μιλούσε ο Ισραηλινός ηγέτης, ακατάληπτες φωνές αντηχούσαν στην αίθουσα.

Η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν υποστηρίξει τον Νετανιάχου στην εκστρατεία του κατά της Χαμάς, έμεινε στη θέση της. Χειροκροτήματα ακούγονταν σε άλλα σημεία της αίθουσας καθώς ξεκινούσε την ομιλία του.