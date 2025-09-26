Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο ντοκουμέντο από το ατύχημα που είχε ένα ανήλικο κορίτσι στο Λευκαντί της Χαλκίδας είδε το φως τη δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, το eviazoom.gr δημοσιοποίησε το βιντεοληπτικό υλικό που έχει τραβηχτεί από κάμερα ασφαλείας από το τροχαίο που συνέβη ένα μήνα πίσω, στις 25 Αυγούστου.

Σε αυτό αποτυπώνεται καρέ καρέ η στιγμή που μία ανήλικη οδηγεί το ηλεκτρικό πατίνι της μαζί με φίλους της και την ώρα που περνάει ένα αυτοκίνητο, χωρίς να την ακουμπήσει, εκείνη χάνει τον έλεγχο και πέφτει με σφοδρότητα στο οδόστρωμα.

Αυτό που φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει ανακτηθεί από κάμερα που βρίσκεται σε παρακείμενη πολυκατοικία είναι ότι το ηλεκτρικό πατίνι πέφτει σε σκαμμένο σημείο του οδοστρώματος.

Σημειώνεται, πάντως, ότι το κορίτσι είναι εντελώς απροστάτευτο καθώς δεν φοράει κράνος. Για καλή της τύχη δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ στο βίντεο φαίνεται μία γυναίκα, που είδε το συμβάν, να πηγαίνει στην ανήλικη για να δει αν είναι καλά.

Δείτε το βίντεο