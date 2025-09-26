ΠΑΣΟΚ για κυβερνητικές πηγές: «Αναζητούνται ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Μυλωνάκης και ο κ. Μπουκώρος»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΠΑΣΟΚ

«Αναζητούνται ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Μυλωνάκης και ο κ. Μπουκώρος» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής απαντώντας στις «κυβερνητικές πηγές» σχετικά με τα ερωτήματα που έθεσε το ΠΑΣΟΚ για τον υφυπουργό Γιώργο Μυλωνάκη.

«Αντί να λάβουμε απαντήσεις στα ερωτήματα μας, ανώνυμες κυβερνητικές πηγές επανέλαβαν την πάγια πρακτική τους να πετούν τη μπάλα στην εξέδρα. Κάθε φορά που ο κ. Μαρινάκης πιέζεται, αναβλύζουν οι «κυβερνητικές πηγές», σχολιάζει το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ και ρωτάει: «Γιατί δεν επιτρέπουν στον κ. Μυλωνάκη να δώσει τις απαντήσεις του στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ; Γιατί δεν επιτρέπουν στον κ. Μπουκώρο να αποκαλύψει ποιος τον ενημέρωσε ότι συμπεριλαμβανόταν στις επισυνδέσεις και γι’ αυτό δεν υπουργοποιήθηκε;»

«Θα περιμένουμε όσο χρειαστεί για συγκεκριμένες απαντήσεις», τονίζει στην απάντησή του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Και κάτι τελευταίο: Πώς χαρακτηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου τα “αστειάκια” του βουλευτή τους Θεόδωρου Καράογλου για τους νεκρούς, που η κυβερνητική πλειοψηφία είχε την αήθεια να καλέσει ως μάρτυρες στην εξεταστική επιτροπή για να κρύψει τους πραγματικούς πρωταγωνιστές του σκανδάλου;» συμπληρώνει και καταλήγει:

«Δεν έχουν μέτρο στην αλαζονεία τους. Έχουν φτάσει σε απίστευτο σημείο αποκτήνωσης δηλώνοντας ότι “πέθαναν… από το άγχος τους να καταθέσουν στην εξεταστική επιτροπή”».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

