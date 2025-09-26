Κυβερνητικές πηγές: Ένοχη η σιωπή του ΠΑΣΟΚ που δεν απάντησε στα όσα υποστήριξε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ

Για «ένοχη σιωπή» του ΠΑΣΟΚ, «που δεν απάντησε στα όσα υποστήριξε χθες ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης στην Εξεταστική σχετικά με τον βουλευτή Μανώλη Χνάρη , κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, απαντώντας στην Χαριλάου Τρικούπη που νωρίτερα έκανε λόγο για «ένοχη σιωπή του Μαξίμου». 

«Ένοχη είναι η σιωπή του ΠΑΣΟΚ, που δεν απάντησε στα όσα υποστήριξε χθες ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για εμπλοκή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτός εάν η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης συντάσσεται με τις αστειότητες του κ. Χνάρη περί «αναρμοδιότητας», όταν την επίμαχη περίοδο ήταν θεματικός Αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, με ανακοινώσεις του αλλά και με τις απαντήσεις που αναλυτικά έδωσε στις Επίκαιρες Ερωτήσεις στη Βουλή, διέψευσε κατηγορηματικά τα μυθεύματα περί δήθεν ενημέρωσης βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τις νόμιμες επισυνδέσεις που έχουν διαβιβαστεί στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρουν συγκεκριμένα κυβερνητικές πηγές.

«Η απελπισία του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής οδηγεί την ηγεσία του από το ένα λάθος στο άλλο. Τώρα, και επίσημα πλέον, μπορεί να λέει ότι έχει γίνει η «ουρά» της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του κ. Βαξεβάνη», σημείωσε.

 

