Patricia Crowther: Πέθανε η «γηραιότερη μάγισσα» της Βρετανίας – Είχε ισχυριστεί ότι ο σύζυγός της απέτρεψε την εισβολή του Χίτλερ

Η Patricia Crowther, η γυναίκα που έμεινε γνωστή ως η «γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας» και συνέβαλε αποφασιστικά στη διάδοση της σύγχρονης μαγείας στο ευρύ κοινό, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών.

Η Crowther, γεννημένη ως Patricia Dawson το 1927 στο Σέφιλντ, υπήρξε Βρετανίδα αποκρυφίστρια και εξέχουσα φυσιογνωμία στην προώθηση της παγανιστικής θρησκείας Wicca.

Ήταν ιέρεια της παγανιστικής παράδοσης και τη μύησε ο Gerald Gardner, που θεωρείται ο ιδρυτής της σύγχρονης Wicca. Με το όνομα «Thelema», συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στις «πρώτες μητέρες» της σύγχρονης Wicca, μαζί με την Doreen Valiente και τη Lois Bourne.

Μαζί με τον σύζυγό της, Arnold Crowther, ίδρυσαν το 1961 την Κοινότητα του Σέφιλντ (Sheffield Coven), αναλαμβάνοντας οι ίδιοι τους ρόλους της Υψίστης Ιέρειας και του Υπέρτατου Ιερέα. Η Crowther προώθησε ευρέως τη μαγεία μέσω βιβλίων, συνεντεύξεων και τηλεοπτικών αλλά κυρίως ραδιοφωνικών εμφανίσεων.

Το 1971 παρουσίασε τη ραδιοφωνική εκπομπή «A Spell of Witchcraft» στο BBC Radio Sheffield, την πρώτη σειρά αφιερωμένη στη σύγχρονη μαγεία ως θρησκεία, όπου μοιράστηκε μυστικά της πρακτικής και ανέδειξε την ιστορία της.

Κατά τη διάρκεια της ζωής της έκανε… εντυπωσιακούς ισχυρισμούς, προκαλώντας αντιδράσεις, όπως όταν δήλωσε στον Guardian τη δεκαετία του 1990 ότι ο σύζυγός της συμμετείχε σε μια τελετή ονόματι «operation cone of power» για να αποτραπεί η εισβολή του Χίτλερ στη Βρετανία.

Όπως είχε πει: «Ο Χίτλερ αναμενόταν να βρεθεί στις ακτές μας οποιαδήποτε στιγμή. Δεν έριξαν λευκή σκόνη, αλλά εργάστηκαν στο New Forest, τραγουδώντας: “Δεν μπορείς να περάσεις τη θάλασσα / Δεν μπορείς να έρθεις”, ξανά και ξανά, και ανυψώνοντας τη δύναμη μέσα από τον χορό».

«Οι ιστορικοί λένε ότι μόνο δύο πράγματα σταμάτησαν τον Χίτλερ να έρθει: η Μάχη της Βρετανίας και το ότι άλλαξε γνώμη. Είπε: “Θα πάμε να εισβάλουμε στη Ρωσία αντ’ αυτού” – ή κάτι παρόμοιο», πρόσθεσε.


Τον θάνατό της ανακοίνωσε το ειδησεογραφικό δίκτυο για τον παγανισμό Wild Hunt, το οποίο σημείωσε: «Ως ύψιστη ιέρεια, συγγραφέας και δασκάλα, η Patricia Crowther αφήνει μια βαθιά κληρονομιά».

