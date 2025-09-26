Eurovision 2026: Οι χώρες θα αποφασίσουν ποιος θα πάρει μέρος στον διαγωνισμό – Πληθαίνουν οι εκκλήσεις για μπλόκο στο Ισραήλ

Enikos Newsroom

Media

Eurovision

Οι διοργανωτές της Eurovision δήλωσαν ότι οι χώρες – μέλη θα ψηφίσουν τον Νοέμβριο για το ποιος θα μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού το 2026, καθώς πληθαίνουν οι εκκλήσεις για αποκλεισμό του Ισραήλ εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα.

Eurovision 2026: Δύο Ημιτελικοί κι ένας Εθνικός Τελικός για την επιλογή του τραγουδιού

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU), Ντέιβ Γκούντμαν δήλωσε σε ηλεκτρονικό μήνυμα την Παρασκευή ότι το διοικητικό συμβούλιο της EBU έστειλε σχετική επιστολή στα μέλη της, δηλαδή τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς των χωρών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

Στην επιστολή αναφέρεται ότι σε έκτακτη γενική συνέλευση στις αρχές Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ψηφοφορία ηλεκτρονικά για το ποιες χώρες θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό το 2026.

Eurovision 2026: Η Ισπανία θα αποχωρήσει από τον διαγωνισμό τραγουδιού, εάν συμμετάσχει το Ισραήλ

Χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισπανία έχουν απειλήσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στην Eurovision αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ.

Η Eurovision θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2026 στη Βιέννη, καθώς στον περσινό διαγωνισμό νικητής ήταν ο τραγουδιστής JJ της Αυστρίας με το τραγούδι «Wasted Love».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

9 τροφές με περισσότερο μαγνήσιο από τα αμύγδαλα

Ακούσιες νοσηλείες με εισαγγελική εντολή: Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και όχι με περιπολικά της αστυνομίας οι μεταφορές

Κινούμαι Ηλεκτρικά: Νέες πληρωμές σήμερα σε δικαιούχους του προγράμματος

Φορολοταρία: Μπείτε εδώ για να δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Τεστ προσωπικότητας: Η χελώνα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε πιο ζηλόφθονος από τον μέσο άνθρωπο

Τι σημαίνει η φράση «ως κόρην οφθαλμού» και από πού προέρχεται
περισσότερα
06:39 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Να με λες μαμά: Η συγκινητική αφιέρωση του Alpha στην Ηρώ Καριοφύλλη

Η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha, «Να με λες μαμά», έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτ...
05:48 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 26/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 26/9/2025.
05:43 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 26/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 26/9/2025.
05:38 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 26/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 26/9/2025.
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος