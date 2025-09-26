Eurovision 2026: Οι χώρες θα αποφασίσουν ποιος θα πάρει μέρος στον διαγωνισμό – Πληθαίνουν οι εκκλήσεις για μπλόκο στο Ισραήλ

Οι διοργανωτές της Eurovision δήλωσαν ότι οι χώρες – μέλη θα ψηφίσουν τον Νοέμβριο για το ποιος θα μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού το 2026, καθώς πληθαίνουν οι εκκλήσεις για αποκλεισμό του Ισραήλ εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα.

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU), Ντέιβ Γκούντμαν δήλωσε σε ηλεκτρονικό μήνυμα την Παρασκευή ότι το διοικητικό συμβούλιο της EBU έστειλε σχετική επιστολή στα μέλη της, δηλαδή τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς των χωρών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

Στην επιστολή αναφέρεται ότι σε έκτακτη γενική συνέλευση στις αρχές Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ψηφοφορία ηλεκτρονικά για το ποιες χώρες θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό το 2026.

Χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισπανία έχουν απειλήσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στην Eurovision αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ.

Η Eurovision θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2026 στη Βιέννη, καθώς στον περσινό διαγωνισμό νικητής ήταν ο τραγουδιστής JJ της Αυστρίας με το τραγούδι «Wasted Love».