Σύλλογος συγγενών θυμάτων και εγκαυματιών στο Μάτι: Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι – «Ιερό το αίτημα για ταυτοποίηση και διαλεύκανση της πραγματικής αιτίας θανάτου»

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΝΤΕΝΙΣ ΡΟΥΤΣΙ

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας να γίνει δεκτό το αίτημά του για την εκταφή της σορού του γιου του, στέκονται, μέσω ανακοίνωσής τους, οι συγγενείς θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018, αναφέρει αρχικά ότι οι πληγές από τις τραγωδίες που σημάδεψαν τον τόπο μας δεν κλείνουν. «Καμία οικογένεια δεν μπορεί να βρει γαλήνη αν δεν έχει απόλυτη βεβαιότητα για την αλήθεια που αφορά τον άνθρωπό της» τονίζει.

Και προσθέτει: «Το αίτημα των συγγενών για πλήρη και αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση, καθώς και για τη διαλεύκανση της πραγματικής αιτίας θανάτου, δεν είναι απλώς δίκαιο· είναι ιερό.

Είναι το ελάχιστο που οφείλει η Πολιτεία σε όσους έχασαν τα πιο αγαπημένα τους πρόσωπα, πόσω μάλλον όταν υπάρχουν κρατικές ευθύνες.

7 χρόνια βιώνουμε στο πετσί μας πώς είναι να μη γνωρίζεις με βεβαιότητα πώς πέθανε ο άνθρωπός σου· να διαβάζεις ως “ώρα θανάτου” την ώρα ανεύρεσης της σορού· να μη γνωρίζεις αν έφυγε από ασφυξία, από τη φωτιά, από το φόβο του ή την εγκατάλειψή του επί ώρες αβοήθητος· να μη μπορείς να είσαι σίγουρος ότι αυτός που έχεις θάψει είναι πράγματι ο δικός σου άνθρωπος, γνωρίζοντας με αποδείξεις ότι έχουν παραδοθεί λάθος σοροί περισσότερες από μία φορές, έχοντας συγγενείς που ακόμη και σήμερα, παλεύουν με αιτήματα ενώπιον της Εισαγγελίας, καταθέτοντας τα αιτήματά αρμοδίως και θεσμικά, δυστυχώς ως τώρα επί ματαίω.

Για αυτό βρισκόμαστε κι εμείς κοντά σε αυτόν τον πατέρα των Τεμπών, χωρίς τυμπανοκρουσίες, για μια αγκαλιά. Γιατί ξέρουμε αυτόν τον πόνο και η ιστορία δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται.

Η Δικαιοσύνη δεν έχει τίποτα να χάσει από το να επιτρέψει την εκταφή, όταν αυτό το ζητά ένας συγγενής· αντίθετα, έχει μόνο να κερδίσει.

Έτσι θα δοθούν οριστικές απαντήσεις, θα βρουν γαλήνη οι συγγενείς αλλά και οι χαμένες ψυχές, θα σιγήσουν τα στόματα και θα καμφθούν κάθε είδους αμφιβολίες — ιδίως αν δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό στις ταφές και στις ιατροδικαστικές εκθέσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ακούσιες νοσηλείες με εισαγγελική εντολή: Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και όχι με περιπολικά της αστυνομίας οι μεταφορές

Νέοι οργανισμοί λειτουργίας στα νοσοκομεία για ένα πιο σύγχρονο ΕΣΥ – Τι περιλαμβάνουν

Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Αυτοί είναι οι λόγοι που μετατίθεται η υποχρεωτική εφαρμογή του για το 2026

Τραμπ: Νέοι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές φαρμάκων, φορτηγών και επίπλων

Επιστήμονες παρακάμπτουν την αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg σε πείραμα ακριβούς ανίχνευσης

Τα 4 ζώδια που θα έχουν φλογερό πάθος και ασταμάτητη δύναμη – «Ο Άρης στον Σκορπιό θα σας απογειώσει»
περισσότερα
12:31 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Άγριος καβγάς στη Νέα Φιλαδέλφεια: Μπουνιές και κλωτσιές στη μέση του δρόμου για… την προτεραιότητα στο φανάρι – Δείτε βίντεο

Άγριος καβγάς στη μέση του δρόμου το μεσημέρι της Πέμπτης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην οδό Αχαρνώ...
12:08 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές ...
12:06 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Παυλάκης: Δεύτερη τραγωδία για την οικογένεια του εικονολήπτη που πέθανε ξαφνικά – Έφυγε από τη ζωή και ο πατέρας του

Τραγωδία στην οικογένεια του εικονολήπτη Γιώργου Παυλάκη που πέθανε ξαφνικά την Τετάρτη 18 Σεπ...
11:30 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για Τέμπη: Θα απαντηθούν σύντομα τα αιτήματα εκταφής θυμάτων για την ταυτοποίηση σορών

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Κωνσταντίνος Β. Τζαβέλλας, με αφορμή...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος