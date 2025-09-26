Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για Τέμπη: Θα απαντηθούν σύντομα τα αιτήματα εκταφής θυμάτων για την ταυτοποίηση σορών

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Κωνσταντίνος Β. Τζαβέλλας, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Στην εν λόγω ανακοίνωση αναφέρεται ότι: «Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ανακοινώνει, ότι τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους».

