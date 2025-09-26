Σταύρος Μπαλάσκας: Η κίνηση που «πάγωσε» το πάνελ του «Πρωινού» – Η «συγγνώμη» του Γιώργου Λιάγκα στο κοινό

Σκηνικά που δεν έχουμε δει ξανά σε εκπομπές τουλάχιστον πανελλαδικής εμβέλειας, είδαμε σήμερα το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας σήκωσε την μπλούζα του την ώρα της εκπομπής.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο πάνελ της εκπομπής “Το Πρωινό”, ο παρουσιαστής σχολίασε ότι ο Γιώργος Καλλιακμάνης «είχε βγει γυμνός σε άλογο να μαζέψει τη σοδιά», και πρόσθεσε: «Υπάρχει απαίτηση να σε δουν σε αγροτικές εργασίες».

Ο Σταύρος Μπαλάσκας ανταπάντησε με χιούμορ ότι «ο Καλλιακμάνης δεν έχει κάτι που έχω εγώ» και στη συνέχεια σήκωσε τη μπλούζα του λέγοντας… «Είμαι τίγκα στην τρίχα, δεν μπορώ να το κάνω».

Τα υπόλοιπα μέλη του πάνελ να αντέδρασαν με έκπληξη λέγοντας: «Ω Θεέ μου, το είδαμε κι αυτό». Ο ίδιος εξήγησε αργότερα: «Είμαι δασύτριχος. Στην παραλία έτσι δεν βγαίνω; Είμαι δασύτριχος, γι’ αυτό δεν γουστάρω να δείχνω το σώμα μου, αλλά δεν θέλω και να τις κόψω».

«Παναγιά μου και Χριστέ μου. Το είδαμε και αυτό! Ζητώ συγγνώμη από το κοινό», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας επανήλθε στο θέμα, σε μια προσπάθεια να προλάβει τις αντιδράσεις που μπορεί να προκαλέσει το εν λόγω σκηνικό.
«Επειδή θέλω τα θέματα να τα λύνω την ώρα που δημιουργούνται και επειδή έγινε μια πλάκα στην αρχή, την έκανε ο Σταύρος, θέλω να το πω τώρα που είσαι εδώ. Δεν ήταν ωραίο που ανέβασες την μπλούζα» είπε ο παρουσιαστής.
«Ήταν αυθόρμητο» απάντησε ο Σταύρος Μπαλάσκας. «Ζητώ συγγνώμη, ήταν αυθόρμητο εντελώς… Το έκανα για πλάκα επειδή είμαι φίλος με τον Γιώργο Καλλιακμάνη» πρόσθεσε.
Στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας τον ευχαρίστησε και σημείωσε: «Φέτος έχω αποφασίσει να μην αφήνω τα πράγματα να σέρνονται. Σταύρο μου κάποιοι θα το πάρουν με χιούμορ. Αισθητικά δεν ήταν ωραίο. Εγώ είπα μια πλάκα, νόμιζα θα το σταματήσεις στην πλάκα. Δεν φανταζόμουν ότι θα βγάλεις την μπλούζα».
«Ζητώ συγγνώμη για όποιον ενοχλήθηκε και οπτικά και ουσιαστικά» είπε ξανά ο Σταύρος Μπαλάσκας.

