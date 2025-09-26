Τηλεθέαση (25/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Πέμπτη (25/9) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.

Τηλεθέαση (25/9): Να με λες μαμά VS Παναθηναϊκού – Τα νούμερα σε γενικό και δυναμικό κοινό

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • SKAI- Σήμερα 20,7%
  • MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 19,8%
  • ALPHA – Happy Day 15,1%
  • OPEN- Ώρα Ελλάδος 10,2%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8,5%

Ζώνη 10-1

  • ANT1 – Το Πρωινό 15%
  • ALPHA – Super Κατερίνα 13,9%
  • SKAI –  Αταίριαστοι 13%
  • MEGA – Buongiorno 11,7%
  • OPEN – 10 παντού 6,9%
  • STAR – Breakfast@Star 5,8%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 13%
  • ANT1 – Αποκαλύψεις 13%
  • SKAI – Live You 8,9%
  • STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 8,5%
  • MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 9,8%
  • SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 6,8%
  • STAR – GNTM E 3,5%

Απογευματινή ζώνη

  • MEGA – Live News 20,2%
  • STAR – Ο τροχός της τύχης – 18,7%
  • MEGA – The Chase 14,8%
  • ALPHA – Deal 13,5%
  • ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 13,1%
  • STAR – Cash or trash 11,5%
  • ANT1 – Ρουκ Ζουκ 11%
  • ANT1 – 5X5 7,9
  • OPEN- Καθαρές κουβέντες 6,6%
  • SKAI- Power Talk 4,5%
  • SKAI- Το ‘χουμε! 3,4%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • ALPHA – Happy Day 24,2%
  • MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 22,1%
  • SKAI- Σήμερα 10,1%
  • OPEN- Ώρα Ελλάδος 7,1%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,6%

Ζώνη 10-1

  • ALPHA – Super Κατερίνα 16,9%
  • MEGA – Buongiorno 13,9%
  • ANT1 – Το Πρωινό 10,4%
  • STAR – Breakfast@Star 7,3%
  • OPEN – 10 παντού 4,6%
  • SKAI – Αταίριαστοι 4,1%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 20,9%
  • ANT1 – Αποκαλύψεις 10,4%
  • MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 9,9%
  • STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 8,3%
  • SKAI – Live You 3,8%
  • SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 3,4%
  • STAR – GNTM E 2,6%

Απογευματινή ζώνη

  • MEGA – Live News 19,8%
  • MEGA – The Chase 18%
  • STAR – Ο τροχός της τύχης 15,5%
  • ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 14,8%
  • ALPHA – Deal  13,2%
  • STAR – Cash or trash  8%
  • ANT1 – 5X5  7,8%
  • ANT1 – Ρουκ Ζουκ 7,6%
  • OPEN – Καθαρές κουβέντες 3,5%
  • SKAI -Power Talk 3,4%
  • SKAI – Το ‘χουμε! 2,7 %

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το λίπος στον εγκέφαλο συνδέεται με τη νόσο Αλτσχάιμερ – Μελέτη δείχνει πώς μπορεί να γίνει το κλειδί για τη θεραπεία

Πόνος στη μέση: Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα προβλήματος στα νεφρά

Τραμπ: Νέοι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές φαρμάκων, φορτηγών και επίπλων

ΕΛΣΤΑΤ: Πάνω από 2.500 ευρώ οι μηνιαίες δαπάνες για οικογένεια με 2 παιδιά – Σε τρόφιμα, στέγαση και μεταφορές το 48,4% των...

Η Google προειδοποιεί: Ενημερώστε άμεσα τον Chrome – Αποκαλύφθηκαν τρεις σοβαρές ευπάθειες

Άφωνοι οι επιστήμονες – Καταγράφηκε για πρώτη φορά στην ιστορία ζευγάρωμα μεταξύ 3 καρχαριών
περισσότερα
06:39 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Να με λες μαμά: Η συγκινητική αφιέρωση του Alpha στην Ηρώ Καριοφύλλη

Η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha, «Να με λες μαμά», έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτ...
05:48 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 26/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 26/9/2025.
05:43 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 26/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 26/9/2025.
05:38 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 26/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 26/9/2025.
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος