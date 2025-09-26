Τηλεθέαση (25/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Πέμπτη (25/9) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- SKAI- Σήμερα 20,7%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 19,8%
- ALPHA – Happy Day 15,1%
- OPEN- Ώρα Ελλάδος 10,2%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8,5%
Ζώνη 10-1
- ANT1 – Το Πρωινό 15%
- ALPHA – Super Κατερίνα 13,9%
- SKAI – Αταίριαστοι 13%
- MEGA – Buongiorno 11,7%
- OPEN – 10 παντού 6,9%
- STAR – Breakfast@Star 5,8%
Μεσημεριανή ζώνη
- ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 13%
- ANT1 – Αποκαλύψεις 13%
- SKAI – Live You 8,9%
- STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 8,5%
- MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 9,8%
- SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 6,8%
- STAR – GNTM E 3,5%
Απογευματινή ζώνη
- MEGA – Live News 20,2%
- STAR – Ο τροχός της τύχης – 18,7%
- MEGA – The Chase 14,8%
- ALPHA – Deal 13,5%
- ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 13,1%
- STAR – Cash or trash 11,5%
- ANT1 – Ρουκ Ζουκ 11%
- ANT1 – 5X5 7,9
- OPEN- Καθαρές κουβέντες 6,6%
- SKAI- Power Talk 4,5%
- SKAI- Το ‘χουμε! 3,4%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- ALPHA – Happy Day 24,2%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 22,1%
- SKAI- Σήμερα 10,1%
- OPEN- Ώρα Ελλάδος 7,1%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,6%
Ζώνη 10-1
- ALPHA – Super Κατερίνα 16,9%
- MEGA – Buongiorno 13,9%
- ANT1 – Το Πρωινό 10,4%
- STAR – Breakfast@Star 7,3%
- OPEN – 10 παντού 4,6%
- SKAI – Αταίριαστοι 4,1%
Μεσημεριανή ζώνη
- ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 20,9%
- ANT1 – Αποκαλύψεις 10,4%
- MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 9,9%
- STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 8,3%
- SKAI – Live You 3,8%
- SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 3,4%
- STAR – GNTM E 2,6%
Απογευματινή ζώνη
- MEGA – Live News 19,8%
- MEGA – The Chase 18%
- STAR – Ο τροχός της τύχης 15,5%
- ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 14,8%
- ALPHA – Deal 13,2%
- STAR – Cash or trash 8%
- ANT1 – 5X5 7,8%
- ANT1 – Ρουκ Ζουκ 7,6%
- OPEN – Καθαρές κουβέντες 3,5%
- SKAI -Power Talk 3,4%
- SKAI – Το ‘χουμε! 2,7 %