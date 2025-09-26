Γιώργος Αυτιάς: Να αποκλειστεί ισοβίως η Τουρκία από τις αμυντικές δαπάνες όσο απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα

Enikos Newsroom

πολιτική

Γιώργος Αυτιάς

Τον αποκλεισμό της Τουρκίας από τις αμυντικές δαπάνες ζήτησε με επιστολή του στους οικονομικούς Επιτρόπους, ο Γιώργος Αυτιάς.

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ επεσήμανε ότι πληροφορίες θέλουν την Τουρκία να επιχειρεί να μπει έμμεσα στα προγράμματα μέσω εξαγοράς ευρωπαϊκής εταιρείας και τόνισε ότι «όσο απειλεί την Ελλάδα και δεν παίρνει πίσω τις απειλές της, δεν έχει θέση στην Ευρώπη».

Σε ομιλία του ανέφερε τα εξής:

«Θέλω να σας καταστήσω κοινωνούς ενός τεράστιου θέματος. Ενώ η Τουρκία αποκλείστηκε από τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων σε ό, τι αφορά την Άμυνα, σύμφωνα με επίσημη δήλωση του αρμόδιου Επιτρόπου, επιχειρεί σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες να μπει έμμεσα σε αυτά τα προγράμματα με εξαγορά ευρωπαϊκής εταιρείας. Και αυτή η χώρα, η Τουρκία απειλεί την πατρίδα μου, την Ελλάδα. Ζητάει το μισό Αιγαίο, ζητάει τα νησιά του Αιγαίου. Και απέναντι από τα νησιά έχει τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο της Μεσογείου.

Πρέπει τώρα να φτιάξουμε έναν μηχανισμό να αποκλειστεί ισοβίως η Τουρκία όσο απειλεί με πόλεμο την πατρίδα μου, την Ελλάδα. Και σας το λέω ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι άδικο με λεφτά των Ελλήνων και Ευρωπαίων φορολογουμένων να οπλίσουμε το χέρι της Τουρκίας κατά της Ελλάδος».

 

