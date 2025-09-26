Φλωρίδης: Πολιτικά αδίστακτοι αυτοί που κρύβονται πίσω από την απεργία πείνας του κ. Ρούτσι – Δεν νιώθω να νοιάζονται στο ελάχιστο για την υγεία του

«Αγανακτώ για το πόσο αδίστακτοι είναι αυτοί που κρύβονται πίσω από αυτόν τον δυστυχισμένο άνθρωπο. Είναι αυτοί που τον συμβουλεύουν γιατί δεν νιώθω να νοιάζονται στο ελάχιστο για την υγεία του» δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, κατηγορώντας την Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι είναι μια από «τους πρωταγωνιστές για να μην γίνει ποτέ η δίκη για τα Τέμπη. Δεν υπάρχει μέσο που να μην χρησιμοποιεί».

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι «τον περασμένο χειμώνα όταν η ανάκριση “έτρεχε” γρήγορα, υποβλήθηκε αίτημα να εξαιρεθεί ο ανακριτής. Εάν γινόταν δεκτό αυτό θα ξεκινούσε από την αρχή η διαδικασία. Όταν προχωρούσε η διαδικασία, έγινε μήνυση κατά του ανακριτή ότι απέκρυψε 650.000 στοιχεία. Αυτή η μήνυση εξετάστηκε από τους εισαγγελείς που έκριναν ότι ήταν εξωφρενικά ψέματα».

Μάλιστα, ο υπουργός εξήγησε ότι «αν μετά από 2,5 χρόνια, στα 3 από το δυστύχημα ξεκινήσει η δίκη, τότε η κοινωνία θα δει να φανερώνεται μπροστά της όλη η υπόθεση. Το ανακριτικό υλικό που παραμένει μυστικό μέχρι τώρα, θα φανερωθεί, θα εμφανιστούν οι εμπειρογνώμονες, θα ρωτούν οι 250 δικηγόροι της δίκης, τα έγγραφα θα εμφανίζονται, οι πραγματογνωμοσύνες θα εμφανίζονται, ο ελληνικός λαός θα πληροφορηθεί τι συμβαίνει».

«Αυτοί που δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη είναι αυτοί που στήνουν τις συνωμοσίες για να κερδοσκοπούν πολιτικά. Αυτοί που δεν θέλουν επίσης να ξεκινήσει η δίκη είναι αυτοί που θέλουν να προκαλέσουν την αγανάκτηση του λαού γιατί δεν ξεκινά η δίκη» πρόσθεσε ο κ. Φλωρίδης σημειώνοντας ότι «αν ανοίξει εκ νέου η ανάκριση θα πάμε το λιγότερο 2,5 χρόνια πίσω και ο ελληνικός θα “εκραγεί” γιατί δεν μπορεί να ξεκινήσει η δίκη».

«Ό,τι είπα από την αρχή, λέω και τώρα»

Όσον αφορά το αίτημα Ρούτσι, ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε «Μια διαμαρτυρία, όποια μορφή κι αν έχει, ξεκινάει όταν κάποιος υποβάλει αίτημα και όταν δεν ικανοποιείται ξεκινά την διαμαρτυρία».

Και συνέχισε λέγοντας «Επειδή βάλλεται η δικαιοσύνη ότι καθυστερεί, όταν υποβάλλεται ένα αίτημα και ταυτόχρονα ξεκινήσει μια απεργία πείνας ο κόσμος ξεκινά να μετράει από εκεί. Ο κόσμος δεν μετράει από τις προθεσμίες που έχει η δικαστική εξουσία και αν δεν περάσουν δημιουργούνται ακυρότητες».

«Ό,τι είπα από την αρχή, λέω και τώρα. Εγώ μίλησα αφού ο Άρειος Πάγος και ο εισαγγελέας του εξέδωσαν ανακοινώσεις και όχι πριν. Δεν είπα πριν κάτι, γιατί όφειλα να το κάνω επειδή το αίτημα αφορά αποκλειστικά τη δικαιοσύνη και έπρεπε να τοποθετηθεί η ηγεσία της δικαιοσύνης. Εγώ αναφέρθηκα στις δύο ανακοινώσεις του Αρείου Πάγου που είδαν με ευαισθησία το αίτημα αυτό. Ο Άρειος Πάγος είπε στους συγγενείς ότι κανένα από τα δικαιώματα που ασκήσατε κατά τη διάρκεια της ανακρίσεως και ενδεχομένως δεν έγινε δεκτό, δεν χάνεται και μπορείτε να το θέσετε κυριαρχικά από την αρχή στο δικαστήριο όταν αυτό ξεκινήσει. Είναι λογικό αυτά τα αιτήματα και νέα τεθούν στο δικαστήριο» περιέγραψε.

«Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου πάλι με την ίδια ευαισθησία και αυτός είπε ότι από το εξώδικο δεν προκύπτει καθαρό αίτημα εκταφής για να δει αν είναι το παιδί του και καταλήγει στην ανακοίνωσή του ότι παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αίτημα ευθέως, αλλά η εισαγγελία θα εξετάσει και θα απαντήσει γρήγορα αν υπάρχει έστω και με έμμεσο τρόπο το αίτημα».

«Άρα λέω ότι εάν αυτή η πολύ δύσκολη διαμαρτυρία γινόταν αφού έδινε τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να απαντήσει, τότε τα πράγματα μπορεί να ήταν διαφορετικά» πρόσθεσε ο κ. Φλωρίδης εκτιμώντας ότι «θεωρώ ότι γρήγορα θα πάρει την απόφασή της δικαιοσύνη για τις εκταφές. Οφείλει να απαντήσει σε όλους όσοι θέτουν αιτήματα».