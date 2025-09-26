Δανία: Επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο του Άλμποργκ έπειτα από «ύποπτες» θεάσεις drones

Enikos Newsroom

διεθνή

Δανία Άλμποργκ αεροδρόμιο
Φωτογραφία: Reuters

Η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Άλμποργκ στη Δανία επανήλθε νωρίς την Παρασκευή, έπειτα από δύο νύχτες όπου παρέμεινε κλειστό εξαιτίας «ύποπτης δραστηριότητας» drones, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία και μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

«Ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο του Άλμποργκ άνοιξε ξανά την Παρασκευή στις 00:35, αφού είχε κλείσει λόγω υποψίας για δραστηριότητα drone», ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Ο εναέριος χώρος είχε κλείσει σχεδόν μία ώρα νωρίτερα, στις 11:40 μ.μ. τοπική ώρα της Πέμπτης, έπειτα από αναφορά για πιθανή εμφάνιση drone στην περιοχή, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο Ritzau επικαλούμενο την αστυνομία.

Το προηγούμενο βράδυ, το αεροδρόμιο του Άλμποργκ, το οποίο χρησιμοποιείται τόσο για εμπορικές όσο και για στρατιωτικές πτήσεις, είχε παραμείνει κλειστό για περίπου τρεις ώρες λόγω θέασης drones στον εναέριο χώρο του, μόλις λίγες ημέρες αφότου το κεντρικό αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης αναγκάστηκε επίσης να διακόψει τη λειτουργία του εξαιτίας αντίστοιχων περιστατικών, γεγονός που είχε προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Δανός υπουργός Άμυνας δήλωσε την Πέμπτη ότι οι νυχτερινές πτήσεις drones αποτελούν υβριδικές επιθέσεις, οι οποίες συνδυάζουν στρατιωτικές και συγκαλυμμένες τακτικές, και στόχο έχουν να διασπείρουν τον φόβο.

Οι δανικές αρχές υπογράμμισαν ότι παραμένει ασαφές ποιος βρίσκεται πίσω από τα περιστατικά, ενώ η Δανία δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα ενεργοποιήσει το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, το οποίο επιτρέπει στα κράτη-μέλη να ζητούν διαβουλεύσεις για ζητήματα ασφαλείας.

