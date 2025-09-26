Βίντεο: Ο Τραμπ «κούνησε το δάχτυλο» στη Μελάνια – Ο έντονος διάλογος μέσα στο προεδρικό ελικόπτερο

Ένα στιγμιότυπο που κατέγραψαν οι κάμερες στο προεδρικό ελικόπτερο, Marine One, το βράδυ της Τετάρτης προκαλεί συζητήσεις για τη σχέση του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να κουνά το δάχτυλο προς τη σύζυγό του, Μελάνια, η οποία αντιδρά με ένα κούνημα του κεφαλιού.

Το βίντεο τραβήχτηκε το βράδυ της Τετάρτης καθώς το ζευγάρι επέστρεφε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Σε κάποια στιγμή, ο 79χρονος πρόεδρος δείχνει με το δάχτυλό του την 55χρονη Μελάνια, καθώς οι δυο τους συνεχίζουν τη συζήτησή τους καθισμένοι ο ένας απέναντι στον άλλο.

CHOPPER CLASH

Trump waves finger at wife Melania who shakes her head as they are caught in awkward conversation pic.twitter.com/J48qC9ttul — Simo Saadi🇺🇸🇲🇦 (@Simo7809957085) September 26, 2025



Το κλιπ τελειώνει με το ζευγάρι να αποβιβάζεται από το Marine One και τελικά να περπατάει χέρι-χέρι στον χλοοτάπητα του Λευκού Οίκου. Η Daily Mail έχει επικοινωνήσει με τον Λευκό Οίκο για σχόλιο.

Η συμβουλή του Τραμπ στον Μακρόν

Ο Τραμπ είχε προσφέρει νωρίτερα φέτος μερικές «συζυγικές» συμβουλές στον Εμανουέλ Μακρόν, μετά τα πλάνα που έδειχναν τη σύζυγο του Γάλλου προέδρου, Μπριζίτ, να τον σπρώχνει στο πρόσωπο, μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος.

Η στιγμή καταγράφηκε από τα διεθνή ΜΜΕ καθώς οι Μακρόν έφθαναν στο Ανόι, πρωτεύουσα του Βιετνάμ.



«Υπήρξε ένα βίντεο της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας να χαστουκίζει τον σύζυγό της, Εμανουέλ Μακρόν», είπε ο ανταποκριτής του Fox News στον Αμερικανό πρόεδρο. «Έχετε καμία συμβουλή από ηγέτη σε ηγέτη για τον γάμο;»

Ο Τραμπ, που έχει παντρευτεί τρεις φορές, απάντησε αστειευόμενος: «Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα παραμένει κλειστή».

«Τριπλή δολιοφθορά» στον ΟΗΕ

Ο Τραμπ και η Μελάνια βρίσκονταν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι μαζί με την Πρώτη Κυρία υπήρξαν θύματα «τριπλής δολιοφθοράς», έπειτα από ένα περιστατικό σε κυλιόμενη σκάλα που, όπως είπε, θα μπορούσε να τους είχε αφήσει σοβαρά τραυματισμένους.

Ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Μια πραγματική ντροπή συνέβη στα Ηνωμένα Έθνη χθες – Όχι μία, όχι δύο, αλλά τρεις πολύ ύπουλες ενέργειες!»

Είπε ότι, με βάση το περιστατικό με την κυλιόμενη σκάλα, είναι «εκπληκτικό που η Μελάνια και εγώ δεν πέσαμε μπροστά στις κοφτερές άκρες αυτών των ατσάλινων σκαλιών, με το πρόσωπο προς τα κάτω. Ήταν μόνο επειδή κρατούσαμε σφιχτά το χερούλι και οι δύο, αλλιώς θα ήταν μια καταστροφή».

Ακολουθώντας τη γραμμή της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, η οποία είχε επικαλεστεί ρεπορτάζ των Sunday Times ότι στελέχη του ΟΗΕ είχαν αστειευτεί για το κλείσιμο κυλιόμενων σκαλών και ανελκυστήρων ώστε να «πειράξουν» τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Τραμπ αναφέρθηκε στο περιστατικό ως «απόλυτη δολιοφθορά».

«Οι άνθρωποι που το έκαναν πρέπει να συλληφθούν!» είπε.



Ήταν επίσης έξαλλος για την ποιότητα του ήχου κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, κάτι που επιβεβαίωσε και η σύζυγός του, η οποία παρατήρησε με ειλικρίνεια ότι δεν μπορούσε να τον καταλάβει. Ένας αξιωματούχος του ΟΗΕ είπε στη Daily Mail ότι το ηχητικό σύστημα είχε στηθεί έτσι επίτηδες.

«Το σύστημα ήχου είχε σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει στους ανθρώπους στις θέσεις τους να ακούνε τις ομιλίες μεταφρασμένες σε έξι διαφορετικές γλώσσες μέσω ακουστικών. Είναι έτσι εδώ και δεκαετίες», δήλωσε ο αξιωματούχος. Φαίνεται ότι κανείς δεν ενημέρωσε τον Τραμπ ή τη Μελάνια γι’ αυτό εκ των προτέρων.



Ο Τραμπ μίλησε επίσης για το πρόβλημα με το auto queue, λέγοντας ότι «πάγωσε εντελώς» τη στιγμή που ανέβηκε στο βήμα του ΟΗΕ για να μιλήσει στους ηγέτες των χωρών. «Στη συνέχεια προχώρησα σε μια ομιλία χωρίς auto queue, το οποίο επανήλθε περίπου 15 λεπτά αργότερα. Τα καλά νέα είναι ότι η ομιλία έχει πάρει φανταστικές κριτικές. Ίσως εκτίμησαν το γεγονός ότι πολύ λίγοι άνθρωποι θα μπορούσαν να κάνουν αυτό που έκανα εγώ», είπε.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, είπε στη Daily Mail το πρωί της Τετάρτης ότι ο Λευκός Οίκος χειριζόταν το auto queue του Τραμπ εκείνη την ώρα. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι ο ήχος δεν έβγαινε στο ακροατήριο όταν απηύθυνε την ομιλία του στο Σώμα. Ωστόσο, είπε ότι όλα αυτά «δεν ήταν σύμπτωση, αυτή ήταν τριπλή δολιοφθορά στα Ηνωμένα Έθνη».