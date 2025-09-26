Πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία: Έχουμε κοινή κατανόηση με Γκιλφόιλ να βάλουμε τέλος στα προβλήματα με Ελλάδα και Κύπρο

Σε ενημέρωση στους δημοσιογράφους προχώρησε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, έξω από το οβάλ Γραφείο, αμέσως μετά τη συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Όπως είπε, ήταν μια εξαιρετική συνάντηση κατά την οποία συζητήθηκαν «τα ζητήματα των S-400, των F-35, των F-16, η συμφωνία για την Boeing, το Μνημόνιο για τα πυρηνικά και η υπόθεση της Halkbank», ενώ υπήρξε πρόοδος.

«Πιστεύω ότι πολλοί θα εκπλαγούν σχετικά με το πόσο συνεργάσιμες ήταν οι πλευρές μεταξύ τους», τόνισε ο Αμερικανός πρέσβης.

Σε ερώτηση για το πόσο γρήγορα θα δούμε αποτελέσματα για όλα αυτά τα θέματα, απάντησε: «Εδώ είναι Ουάσινγκτον, και η λέξη γρήγορα δεν υπάρχει. Παρόλο που πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποια πρόοδος, οι νόμοι που έχουν θεσπιστεί από το Κογκρέσο – τόσο ο CAATSA όσο και η τροπολογία στον αμυντικό προϋπολογισμό NDAA – απαιτούν τη συνεργασία τόσο του Κογκρέσου, όσο και του Προέδρου. Οι πλευρές βρίσκονται σε τροχιά για να το πετύχουν, και εμείς πιέζουμε για να ολοκληρωθεί αυτό».

Ερωτηθείς για το αν θα δοθούν τα F-35 από τις ΗΠΑ, ανέφερε: «Είναι μια διαδικασία και ο Λευκός Οίκος θα σας πει περισσότερα».

Σε ερώτηση για το τι αποφασίστηκε σχετικά με τα F16 υποστήριξε πως «ισχύει το ίδιο, οι Τούρκοι είναι καλοί στο παζάρι, τα πάντα έχουν να κάνουν με τα χρήματα».

Σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργεί η Τουρκία στην Ελλάδα και την Κύπρο, σημείωσε: «Έρχεται μια πολύ καλή πρέσβης στην Αθήνα, έως τώρα δεν είχαμε με ποιον να τα συζητήσουμε, έχουμε κοινή κατανόηση να βάλουμε τέλος σε όλα αυτά».

Αμέσως μετά ρωτήθηκε: «Δηλαδή ζητάτε από την Τουρκία να τα σταματήσει όλα αυτά;» «Ζητάμε από όλους να τα σταματήσουν όλα αυτά», απάντησε ο Αμερικανός πρέσβης.