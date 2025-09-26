Gov.gr Wallet: Όλο το κράτος στο… κινητό – Οι νέες λειτουργίες της εφαρμογής και πώς μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε

Με πιο φιλικό σχεδιασμό για τους χρήστες είναι η νέα έκδοση της εφαρμογής Gov.gr Wallet, η οποία παρουσιάστηκε χθες από την ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στα κινητά τηλέφωνα περνά πλέον… όλο το κράτος, καθώς το Gov.gr Wallet ενισχύεται με νέες δυνατότητες, ώστε έως το 2027 οι πολίτες να μπορούν να κάνουν όλες τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο με λίγα κλικ.

Πλέον οι πολίτες από το… ψηφιακό πορτοφόλι τους μπορούν να χρησιμοποιούν τον Ψηφιακό Βοηθό mAigov που απαντά σε ερωτήσεις των πολιτών για ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης, ενώ διαθέτει και δυνατότητες action bot. Μπορούν έτσι να εκδίδουν εύκολα και γρήγορα υπεύθυνη δήλωση, εκφωνώντας ή πληκτρολογώντας το κείμενο και τον αποδέκτη του εγγράφου, καθώς και Ληξιαρχική Πράξη Γάμου. Με την έκδοσή τους τα έγγραφα εμφανίζονται αυτομάτως και αποθηκεύονται στη «Θυρίδα Πολίτη».

Μέσα στον Οκτώβριο θα ενσωματωθούν όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία για τα ακίνητα και μέχρι το τέλος του χρόνου θα εισαχθούν και τα επαγγελματικά πιστοποιητικά.

Σημειώνεται πως τα ψηφιακά έγγραφα του Gov.gr Wallet είναι πλήρως ισάξια με τα έγχαρτα έγγραφα, για κάθε νόμιμη χρήση εντός της Ελληνικής επικράτειας. Τα ψηφιακά δελτία ταυτότητας και οι ψηφιακές άδειες οδήγησης δεν αποτελούν διεθνή ταξιδιωτικά έγγραφα.

Οι πολίτες μπορούν επίσης, να βρίσκουν τον Προσωπικό Αριθμό τους (ΠΑ) μέσω ειδικού πλαισίου που διασφαλίζει την προστασία του, αποτρέποντας την αποθήκευσή του μέσω στιγμιότυπων οθόνης. Επίσης, σε περίπτωση που δεν έχουν εκδώσει ΠΑ, η εφαρμογή προσφέρει άμεση πρόσβαση στο gov.gr για την έκδοσή του.

Οι πολίτες έχουν ακόμη τη δυνατότητα να μεταβούν στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνιών για τη διαχείριση των στοιχείων επικοινωνίας τους, να αποστέλλουν στο 112 sms με γεωγραφικό στίγμα της συσκευής, για χρήση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καθώς και να σαρώνουν έγγραφα για έλεγχο γνησιότητας.

Σημειώνεται ότι ήδη 10 έγγραφα είναι διαθέσιμα στο Ψηφιακό Πορτοφόλι: Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, το Δίπλωμα Οδήγησης, η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας, η Ψηφιακή Κάρτα Ανεργίας, το Σήμα Δακτυλίου, τα στοιχεία οχήματος (MyAuto), η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, η Ασφαλιστική Ικανότητα, η Άδεια Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους και τα Ζώα Συντροφιάς. Επίσης το Gov.gr Wallet είναι το εργαλείο ψηφιακής ταυτοποίησης για την είσοδο των φιλάθλων στα γήπεδα.

Για να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή, απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί TaxisNet και η κατοχή επιβεβαιωμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) ή οι προσωπικοί κωδικοί web banking.

Συγκεκριμένα, πλέον οι πολίτες μπορούν από το Gov.gr Wallet: