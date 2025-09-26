Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Μετατίθεται για το 2026 η εφαρμογή στο σύνολο των επιχειρήσεων – Γιατί αποφασίστηκε η αναβολή

Enikos Newsroom

οικονομία

ΑΑΔΕ

Για το 2026 μετατίθεται η δεύτερη φάση εφαρμογής του ψηφιακού δελτίου αποστολής στις συναλλαγές των επιχειρήσεων, αν και το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε ότι θα άρχιζε να λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2025.

Τα τεχνικά προβλήματα, λόγω της πολυπλοκότητας του εγχειρήματος, και η επιδίωξη να μην υπάρξουν «κενά» τα οποία θα στέκονταν εμπόδιο στην εύρυθμη λειτουργία του «μοντέλου», οδήγησαν την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να αποφασίσει την αναβολή της επέκτασης της εφαρμογής στο σύνολο των επιχειρήσεων (μικρές και μεγάλες).

Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε στις 2 Ιουνίου τρέχοντος έτους, με την υποχρεωτική επιβολή του ψηφιακού δελτίου αποστολής σε επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 200.000 ευρώ, εξαιρουμένων των οντοτήτων που το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων τους υπερβαίνει τα 5.000.000 ευρώ, είναι θυγατρικές αλλοδαπής εταιρείας και κάνουν χρήση του εμπορικού – λογιστικού προγράμματος διαχείρισης (ERP) της μητρικής αλλοδαπής εταιρείας. Πρόκειται για 155.415 επιχειρήσεις από τους τομείς των καυσίμων, των οικοδομικών και ιατρικών υλικών, καθώς και αγροτικών και φαρμακευτικών προϊόντων.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις εκδίδουν ψηφιακά τα παραστατικά, διαβιβάζουν τα δεδομένα στην πλατφόρμα myDATA, ενημερώνεται ο λήπτης των αγαθών, ενώ υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των διακινήσεων με τη σάρωση QR Code που απεικονίζονται στα παραστατικά διακίνησης.

Όσοι διακινούν αγαθά χωρίς ψηφιακό δελτίο αποστολής αντιμετωπίζουν αυστηρά πρόστιμα. Αυτά είναι 5.000 ευρώ για υπόχρεους τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και 10.000 ευρώ για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικού συστήματος.

Οι εξαιρέσεις

Εκτός ψηφιακού δελτίου αποστολής έμειναν μεταξύ των άλλων:

  • Οι αγρότες ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.
  • Τα φυσικά πρόσωπα που πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες ευκαιριακά για συναλλαγές έως 10.000 ευρώ.
  • Οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που είναι συγγραφείς ή εισηγητές εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων.
  • Οι διακινήσεις φυσικού αερίου, ύδατος, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος και θερμικής ενέργειας, και:
  • Οι διακινήσεις από τους τεχνικούς των αναγκαίων εργαλείων και μηχανημάτων για την εκτέλεση και διεκπεραίωση των εργασιών τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δεύτερη φάση θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαλειτουργικότητα μεταξύ των επιχειρήσεων και της ΑΑΔΕ. Τα λογιστικά προγράμματα θα πρέπει να διασυνδεθούν με τη ψηφιακή πλατφόρμα ΜyDATA, έτσι ώστε οι καταχωρήσεις να γίνονται αυτόματα και χωρίς την ανάγκη διπλής εργασίας. Παράλληλα, ενισχύεται η δυνατότητα παρακολούθησης των εμπορικών κινήσεων σε πραγματικό χρόνο, διευκολύνοντας τους ελέγχους.

Στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης, σύμφωνα με το ERTNews, εκτός από την ψηφιακή έκδοση των παραστατικών και τη διαβίβαση των δεδομένων στα myDATA θα υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής παρακολούθησης φορτώσεων – μεταφορτώσεων, παραλαβή παραστατικών και αγαθών με τη σάρωση QR Code των παραστατικών διακίνησης, καθώς και ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος από τον λήπτη.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση που προβαίνει σε μεταφορά αγαθών θα πρέπει να εκδίδει και να καταχωρεί το δελτίο αποστολής σε ψηφιακή μορφή, μειώνοντας τη χρήση έντυπων εγγράφων και εξαλείφοντας τον κίνδυνο λαθών ή παραλείψεων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυξήθηκε η συμμετοχή των ασθενών για φάρμακα-Τι δείχνει νέα έρευνα

Έχετε καταρροή και πονόλαιμο; Πότε δεν είναι κρυολόγημα και σε τι μπορεί να οφείλεται σύμφωνα με το Cleveland

«Κόκκινα» δάνεια: Πώς να τα ρυθμίσετε και τι πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες – Γράφει η Κατερίνα Φραγκάκη

ΕΞΑΑ: Οριακά θετικός ο Αύγουστος για τα ξενοδοχεία της Αθήνας

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα Karate Kid σε 13 δευτερόλεπτα

Η Google μόλις αποκάλυψε νέο project υπολογιστή με Android
περισσότερα
07:12 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Ξεπερνούν τα 2.500 ευρώ οι μηνιαίες δαπάνες για οικογένεια με 2 παιδιά – Πού ξοδεύουν τα νοικοκυριά τα περισσότερα χρήματα

18:10 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 17 κοντέινερ με λαθραία ενδύματα και υποδήματα στην Ελευσίνα – 1 σύλληψη, αναζητούνται άλλοι 4 – Δείτε φωτογραφίες 

Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις λαθρεμπορίας των τελευταίων ετών αποκάλυψαν οι τελωνειακοί ε...
14:43 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

«Να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και να έχετε μαζί σας μετρητά» – Η σύσταση της ΕΚΤ για «περιόδους απρόβλεπτων κρίσεων»

Να έχουν οι πολίτες μετρητά στο σπίτι τους για τις περιόδους απρόβλεπτων κρίσεων ζήτησε η ΕΚΤ,...
12:28 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 8,499 δισ. ευρώ στο 8μηνο

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 8,499 δισ. ευρώ σε τροποποιημένη βάση εμφάνισε ο προϋπολογισμός κατ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος