ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 26: Σε συναγερμό όλες οι Ένοπλες Δυνάμεις για τη μεγαλύτερη άσκηση

Το πρώτο φως της ημέρας βρίσκει το σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων να βρίσκεται σε συναγερμό, σαν να ενεργεί υπό πραγματικές συνθήκες καθολικής κρίσης. Ο Στρατός Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία βγάζουν το σύνολο των δυνάμεών τους.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η άσκηση ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ είναι η μεγαλύτερη Εθνική Διακλαδική Άσκηση μεγάλης κλίμακας που πραγματοποιείται από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΓΕΕΘΑ) κάθε δεύτερο χρόνο, συνήθως στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου.

Είναι μια Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ), που σημαίνει ότι περιλαμβάνει πραγματική ανάπτυξη δυνάμεων και διεξάγεται σε ρεαλιστική βάση και σε όλη την επικράτεια.

Κύριος σκοπός της άσκησης είναι η εξέταση και δοκιμή των υφιστάμενων επιχειρησιακών σχεδίων σε πραγματική βάση ενώ παράλληλα επιδιώκονται:

Η εξάσκηση στη σχεδίαση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων με κατάλληλη προσαρμογή στην κατάσταση, τόσο στο εγγύς όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται από τις διεθνείς εξελίξεις και σχέσεις της χώρας.

Η δοκιμή και αξιολόγηση του συστήματος χειρισμού κρίσεων παράλληλα με τη δοκιμή των σχεδίων και διαδικασιών συνεργασίας με υπηρεσίες Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ).

Η ανάπτυξη και βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ όλων των συνεργαζόμενων πολιτικών και στρατιωτικών φορέων κατά την εφαρμογή της υφιστάμενης εθνικής επιχειρησιακής σχεδίασης.

Η δοκιμή και συνεργασία όλων των μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων και ο συγχρονισμός τους στο θέατρο των επιχειρήσεων.

Η άσκηση θα διεξαχθεί σε ρεαλιστική βάση και επί 24ώρου βάσεως.

Η προηγούμενη φορά που διεξήχθη άσκηση ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ ήταν το 2023.

Ωστόσο, αυτός ο ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ έχει και μία ιδιαιτερότητα. Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έχει καλέσει ελληνικές εταιρείες που κατασκευάζουν οπλισμένα drones – επιπέδου ΝΑΤΟ Class I – να τα προσκομίσουν σε πεδίο βολής για δοκιμές.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΕΛΚΑΚ, η διαβούλευση στοχεύει:

Στην ανίχνευση και χαρτογράφηση των δυνατοτήτων του εγχώριου οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας σε σχέση με πρωτότυπα συστήματα UCAV που βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας (TRL ≥ 8).

Στην πραγματοποίηση επιδείξεων δυνατοτήτων σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις, με σκοπό την αξιολόγηση της εν δυνάμει επιχειρησιακής αξιοποίησης των συστημάτων.

Η ανάπτυξη UCAV μικρού μεγέθους συνδυάζει χαμηλό κόστος απόκτησης και λειτουργίας με υψηλή επιχειρησιακή αξία, όπως έχει αποδειχθεί στο σύγχρονο πεδίο επιχειρήσεων. Στο ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, τα συστήματα αυτά αποτελούν πολλαπλασιαστή ισχύος, προσφέροντας δυνατότητες επιτήρησης, αναγνώρισης, στοχοποίησης και προσβολής στόχων με ταχύτητα και ακρίβεια, ενισχύοντας την αποτρεπτική ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων στο σύγχρονο πεδίο μάχης.

Η διαδικασία περιλαμβάνει δύο φάσεις: