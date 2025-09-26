Μακροζωία: Επιστήμονες αποκαλύπτουν ότι η λήψη μίας βιταμίνης μπορεί να σας βοηθήσει να ζήσετε περισσότερο

Ορισμένες βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής έχουν συνδεθεί με την βελτίωση της υγείας και την προώθηση της μακροζωίας. Αν και το σωστό είναι να αντιμετωπίζουμε με επιφύλαξη τέτοιους ισχυρισμούς, νέες επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι μία βιταμίνη μπορεί να αυξήσει τη διάρκεια ζωής και να βοηθήσει στην πρόληψη της πρόωρης γήρανσης.

Τι έδειξε μελέτη για τη βιταμίνη D

Σε μια κλινική μελέτη διάρκειας τεσσάρων ετών, περισσότεροι από 1.000 υγιείς Αμερικανοί (γυναίκες άνω των 55 και άνδρες άνω των 50 ετών) χωρίστηκαν σε ομάδες και λάμβαναν καθημερινά είτε 2.000 IU βιταμίνης D3, είτε εικονικό φάρμακο (placebo).

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η βιταμίνη D επιβράδυνε τη συρρίκνωση των τελομερών, δηλαδή των προστατευτικών καλυμμάτων στα χρωμοσώματα, τα οποία φθείρονται με την πάροδο του χρόνου. Όσο συρρικνώνονται τα τελομερή, τόσο αυξάνεται η βιολογική ηλικία και ο κίνδυνος για καρδιοπάθειες, καρκίνο και πρόωρη γήρανση. «Όταν τα τελομερή μικραίνουν πολύ, τα κύτταρα δεν διαιρούνται σωστά και μπορεί να πεθάνουν ή να δυσλειτουργούν», εξηγεί ο Dr. Joseph Mercola, D.O.

Στους συμμετέχοντες που λάμβαναν βιταμίνη D παρατηρήθηκε μεγαλύτερη προστασία τελομερών, σε σύγκριση με όσους δεν λάμβαναν. Αντίθετα, όσοι έλαβαν ωμέγα-3 λιπαρά δεν είδαν την ίδια επίδραση.

Πόση βιταμίνη D χρειάζεστε

Σύμφωνα με το National Institute of Health των ΗΠΑ (NIH), οι ενήλικες δεν θα πρέπει να λαμβάνουν περισσότερα από 2.000 IU βιταμίνης D ημερησίως, εκτός αν υπάρχει έλλειψη και σύσταση γιατρού.

Πώς η βιταμίνη D Μπορεί να επιβραδύνει τη γήρανση

Η βιταμίνη D, γνωστή και ως «βιταμίνη του ήλιου», είναι σημαντική για την υγεία των οστών και του εγκεφάλου. Ο Dr. Mercola εξηγεί ότι η θετική της επίδραση στη μακροζωία πιθανότατα οφείλεται:

στις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές της,

στη υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος και

στη λειτουργία των κυττάρων μέσω των μιτοχονδρίων (εργοστάσια ενέργειας των κυττάρων μας).

Επιπλέον, η βιταμίνη D ενισχύει την παραγωγή της γλουταθειόνης, του κύριου αντιοξειδωτικού του οργανισμού, μειώνοντας το οξειδωτικό στρες και προστατεύοντας τις κυτταρικές μεμβράνες και τις πρωτεΐνες από τη φθορά.

Έρευνες δείχνουν ότι το οξειδωτικό στρες μπορεί να συνδέεται με ασθένειες, όπως ο καρκίνος και η ρευματοειδής αρθρίτιδα.

Συμβουλές για υγιή γήρανση

Πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε συμπλήρωμα βιταμίνης D:

Μιλήστε με το γιατρό σας.

Κάντε εξέταση αίματος για να δείτε αν υπάρχει έλλειψη.

Μην υπερβαίνετε τις συνιστώμενες δόσεις, χωρίς ιατρική επίβλεψη.

Επιπλέον, για να ζήσετε περισσότερα και πιο ποιοτικά χρόνια:

Υιοθετήστε μεσογειακή διατροφή.

Γυμναστείτε τακτικά.

Κοιμηθείτε επαρκώς.

Κρατήστε ενεργή κοινωνική ζωή.

Η βιταμίνη D παράγεται φυσικά με την έκθεση στον ήλιο, αλλά πάντα με μέτρο και χωρίς να παραλείπετε το αντηλιακό.