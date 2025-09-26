ΕΛΣΤΑΤ: Ξεπερνούν τα 2.500 ευρώ οι μηνιαίες δαπάνες για οικογένεια με 2 παιδιά – Πού ξοδεύουν τα νοικοκυριά τα περισσότερα χρήματα

Δημήτρης Χριστούλιας

οικονομία

σούπερ μάρκετ

Στα 2.537 ευρώ ανέρχονται οι μηνιαίες δαπάνες μιας οικογένειας με 2 παιδιά έως 16 ετών. Το παραπάνω συμπέρασμα, προκύπτει από έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών για το 2024 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Αναλυτικότερα, η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών για αγορές, κατά το έτος 2024, ανήλθε στα 20.694,48 ευρώ (1.724,54 το μήνα), καταγράφοντας αύξηση 3,6%, σε τρέχουσες τιμές σε σχέση με το 2023.

Το 50% των νοικοκυριών δαπανούν περισσότερα από 1.338 ευρώ το μήνα.

Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε ενοικιασμένη κατοικία δαπανούν το 17,1% του προϋπολογισμού τους, κατά μέσο όρο, για ενοίκιο.

Το μερίδιο της μέσης δαπάνης για είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά και στέγαση των νοικοκυριών του φτωχότερου 20% του πληθυσμού ανέρχεται στο 55,9% των δαπανών των νοικοκυριών, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού ανέρχεται στο 24,7%.

Η υψηλότερη μέση ετήσια δαπάνη καταγράφηκε στην Περιφέρεια Αττικής και ανήλθε σε 24.363 ευρώ, ενώ η χαμηλότερη στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και ανήλθε σε 14.214 ευρώ.

Λιγότερες δαπάνες σε σχέση με το 2008

Η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών το 2024 εμφανίζεται μειωμένη κατά 16,6% σε σύγκριση με το 2008.

Η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών για αγορές, κατά το έτος 2024, ανήλθε σε 20.694 ευρώ (1.724 ευρώ το μήνα), καταγράφοντας ετήσια αύξηση 3,6% σε σχέση με το 2023 (1.663 ευρώ). Σε σταθερές τιμές, η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών αυξήθηκε σε ποσοστό 1,0% ή 213,55 ευρώ, λόγω της επίδρασης του πληθωρισμού, σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2024 που ήταν 2,6%.

Η μέση ετήσια δαπάνη για κάθε άτομο, το 2024, ανήλθε στα 8.740 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3,7% (310,68 ευρώ ετησίως) σε σύγκριση με το 2023 (8.429 ευρώ).

Το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών του μέσου προϋπολογισμού των νοικοκυριών, σε τρέχουσες τιμές, αφορά:

  • στα είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά (20,7%),
  • στη στέγαση (14,4%),
  • στις μεταφορές (13,3%)

Όσον αφορά στις δαπάνες για είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα (2023), παρατηρείται αύξηση της μέσης μηνιαίας δαπάνης, στα παρακάτω είδη:

  • έλαια και λίπη (12,6%),
  • ψάρια (9,3%)
  • φρούτα (4,8%) *
  • ζάχαρη, μαρμελάδες, μέλι, σιρόπια, σοκολάτα (4,5%)
  • μεταλλικά νερά, αναψυκτικά, χυμοί φρούτων και λαχανικών (3,6%),
  • λαχανικά (3,3%),
  • κρέας (3,0%) και o καφές, τσάι και κακάο (2,8%) ενώ μείωση της μέσης μηνιαίας δαπάνης (τρέχουσες τιμές), παρατηρείται στα παρακάτω είδη:
  • λοιπά είδη διατροφής (-11,9%),
  • γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά (-1,7%) και
  • αλεύρι, ψωμί, δημητριακά (-0,8%)


