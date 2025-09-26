Νικολά Σαρκοζί: Πώς ετοιμάζεται η διοίκηση των φυλακών να υποδεχτεί έναν πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας – Ποια είναι τα επόμενα βήματα

Στα χαρτιά, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, μπορεί να φυλακιστεί σε οποιοδήποτε κέντρο κράτησης στην περιοχή Île-de-France. Μόλις φτάσει, μπορεί να υποβάλει αίτηση αποφυλάκισης.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού καταδίκασε τον Νικολά Σαρκοζί σε πέντε χρόνια φυλάκισης για «εγκληματική συνωμοσία» στην υπόθεση της Λιβύης. Καταδίκασε επίσης τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε φυλάκιση, η ημερομηνία της οποίας θα ανακοινωθεί στις 13 Οκτωβρίου. Η απόφαση αυτή αποτελεί μέρος ενός θεμελιώδους κινήματος: της επιθυμίας του δικαστικού συστήματος να ηθικοποιήσει την πολιτική ζωή, λένε τα γαλλικά ΜΜΕ.

Ο πρώην αρχηγός κράτους εμφανίστηκε αποφασισμένος να καταθέσει ένσταση, ενώ δήλωσε πως πρόκειται για «απεριόριστο μίσος» του οποίου, όπως είπε, εξακολουθεί να είναι θύμα.

«Ξέρουμε πώς να φερόμαστε σε πολιτικούς και διασημότητες, αλλά δεν το έχουμε κάνει ποτέ αυτό με έναν πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας», δήλωσε στην Le Figaro ένας δεσμοφύλακας, δυσπιστώντας στην ιδέα ότι θα δει σύντομα τον Νικολά Σαρκοζί φυλακισμένο.

«Θυμάμαι ότι δικαίως είπε ότι οι φυλακές ήταν η ντροπή της Γαλλίας το 2009. Θα μπορέσει να το ελέγξει και να συνειδητοποιήσει ότι κανείς δεν έχει κάνει τίποτα γι’ αυτές», συνεχίζει.

Ο πρώην αρχηγός κράτους μπορεί να φυλακιστεί σε οποιαδήποτε εγκατάσταση στην περιοχή Île-de-France με τμήμα κέντρου κράτησης: La Santé, Fleury-Mérogis, Fresnes, Villepinte, Osny, Bois d’Arcy, Meaux ή Nanterre.

Κανονικά, οι κρατούμενοι στην περιοχή Île-de-France κατανέμονται σύμφωνα με το αρχικό του ονόματός τους.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Στις 13 Οκτωβρίου, ο Νικολά Σαρκοζί θα κληθεί από την Εθνική Εισαγγελία Οικονομικών για να καθοριστεί η ποινή φυλάκισής του. Αυτό θα γίνει σχετικά σύντομα, το πολύ εντός τεσσάρων μηνών, ή πριν από τις 13 Φεβρουαρίου. Εν τω μεταξύ, ο πρώην πρόεδρος παραμένει ελεύθερος, καθώς τα δικαστήρια κρίνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να δραπετεύσει.

Ακόμα κι αν ασκήσει έφεση, ο Νικολά Σαρκοζί δεν μπορεί πλέον να ξεφύγει από τη φυλακή: τα δικαστήρια διέταξαν προσωρινή εκτέλεση. Θα πρέπει να φυλακιστεί πριν από την επόμενη δίκη του. Ο πρώην πρόεδρος θα πρέπει να κρατείται σε ειδικό τμήμα, όπως αυτό στις φυλακές Σαντέ στο Παρίσι, λόγω της ιδιότητάς του ως πρώην αρχηγού κράτους.

Ο Φλαβί Ρολτ, γενικός γραμματέας της Εθνικής Ένωσης Διευθυντών Φυλακών, εξηγεί: «Αυτή είναι η πρόκληση. Είναι να διασφαλιστεί ότι το άτομο, λόγω της φήμης του και αυτού που αντιπροσωπεύει, δεν πρόκειται να υποστεί βία ή τέτοια πράγματα σε υπερβολικό βαθμό από τους κρατούμενους γύρω του».

Ο Νικολά Σαρκοζί θα τοποθετηθεί σε κελί ίδιο με αυτά στην υπόλοιπη φυλακή, με το ίδιο μέγεθος και διαρρύθμιση. Θα δικαιούται τον ίδιο αριθμό επισκεπτηρίων και τηλεφωνικών κλήσεων με τους άλλους κρατούμενους, αλλά δεν θα μοιράζεται το ίδιο κελί.

«Θα κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα κοιμηθεί στη φυλακή», λέει ο δικηγόρος του

«Αυτή η απόφαση είναι ακατανόητη». Ο δικηγόρος του Νικολά Σαρκοζί, Κριστόφ Ινγκρέιν, ήταν καλεσμένος στο δελτίο ειδήσεων των 8 μ.μ. στο France 2 την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, μετά την καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί σε πέντε χρόνια φυλάκιση με αναβολή στην υπόθεση του λιβυκού χρηματοδοτικού έργου για την νικηφόρα προεδρική του εκστρατεία του 2007.

«Θα κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα κοιμηθεί στη φυλακή», τόνισε ο δικηγόρος. «Μια αυστηρή ποινή είναι αποδεκτή όταν είναι βάσιμη. Εδώ, έχουμε γεγονότα που δεν δικαιολογούν την καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί», συνέχισε.

