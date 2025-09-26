Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές, ισχυρούς ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας σήμερα – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Σημαντική αλλαγή θα παρουσιάσει από σήμερα Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, ο καιρός, με το σκηνικό πλέον να είναι καθαρά φθινοπωρινό. Οι νεφώσεις θα κάνουν έντονα την εμφάνισή τους στην Κρήτη, όπου κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο ουρανός θα παραμείνει συννεφιασμένος.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, κυρίως στα ανατολικά τμήματα και στο Αιγαίο, φτάνοντας το μεσημέρι τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός, αναφερόμενος στις καιρικές συνθήκες της Παρασκευής, σημείωσε πως αναμένονται «ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, την κεντρική και τη δυτική Μακεδονία, με βοριάδες στα δυτικά έως τα 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σημειώνει πτώση, στα βόρεια και το Αιγαίο στους 26 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές στους 28 βαθμούς Κελσίου και τοπικά ίσως και στους 30 βαθμούς Κελσίου».

Για την Αττική τόνισε ότι περιμένουμε «λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν κυρίως στα γύρω ορεινά, βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στα ανοιχτά τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 28 βαθμούς Κελσίου».

Στη Θεσσαλονίκη, όπως είπε, «αναμένονται νεφώσεις που θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές και μπόρες, με ανέμους στον Θερμαϊκό έως τα 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου».

Η πρόγνωση από τον Γιώργο Τσατραφύλλια

Την ίδια ώρα, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποίησε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ότι τα επόμενα εικοσιτετράωρα ο καιρός θα αλλάξει ριζικά, με βροχές και καταιγίδες να πλήττουν αρκετές περιοχές της χώρας.

Όπως επεσήμανε, από το Σάββατο και μετά η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι ισχυρή. Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας από τις ισχυρές καταιγίδες βρίσκονται από τα ξημερώματα της Κυριακής η Ηλεία, η Αχαΐα, η Μεσσηνία και η Ζάκυνθος.

Στη δεύτερη γραμμή επικινδυνότητας τοποθετούνται η Κεφαλονιά, η Ιθάκη, η Αρκαδία και η Αιτωλοακαρνανία. Προβλήματα στην ακτοπλοΐα αναμένονται κυρίως στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, ενώ το Σάββατο η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 6 με 8 βαθμούς.

Συνολικά, η χώρα μπαίνει σε πιο χειμωνιάτικο μοτίβο, με τις βροχές, τους δυνατούς ανέμους και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας να φέρνουν το πρώτο ουσιαστικό κύμα κακοκαιρίας του φθινοπώρου.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στα ηπειρωτικά και την Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και από το μεσημέρι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια και τα νησιά του Αιγαίου τους 25 με 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 28 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους με 29 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα. Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το μεσημέρι βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το μεσημέρι βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός : Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 28 και στις Σποράδες έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη βόρεια Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη βόρεια Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και από νωρίς το απόγευμα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και από νωρίς το απόγευμα τοπικά έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια.

Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και από το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά έως 8 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και από το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 και στα Δωδεκάνησα έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες.

Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά. Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ.

Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο 27-09-2025

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τη νύχτα πιθανόν να είναι ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25, στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 26 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 28-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά, κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο πιθανόν μέχρι το απόγευμα να είναι ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ .

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Πρόγνωση για την Δευτέρα 29-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βόρεια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα. Στα δυτικά τα φαινόμενα που πιθανόν να είναι τοπικά έντονα τις πρωινές ώρες το βράδυ θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νότιοι και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα.

Πρόγνωση για την Τρίτη 30-09-2025