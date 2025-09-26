Αλαμπάμα: Εκτέλεση θανατοποινίτη με άζωτο για τον φόνο υπαλλήλου το 1997

Ένας άνδρας από την Αλαμπάμα, που είχε καταδικαστεί για τον φόνο μιας γυναίκας κατά τη διάρκεια ληστείας σε πρατήριο βενζίνης το 1997, εκτελέστηκε την Πέμπτη, αφού πρώτα ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, παρά τις εκκλήσεις του γιου της να του χαριστεί η ζωή. Την ίδια μέρα, στο Τέξας εκτελέστηκε και ένας δεύτερος άνδρας, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της 13 μηνών κόρης της συντρόφου του.

Ο Τζέφρι Τοντ Γουέστ, 50 ετών, εκτελέστηκε στο Σωφρονιστικό Ίδρυμα William C. Holman με αέριο αζώτου, μέθοδο που η Αλαμπάμα ξεκίνησε να εφαρμόζει πέρυσι. Ο ίδιος είχε παραδεχθεί το έγκλημά του σε συνέντευξη στο Associated Press την προηγούμενη εβδομάδα, εξηγώντας ότι ήταν μόλις 21 ετών, εξαρτημένος από τα ναρκωτικά και σε απόγνωση για χρήματα, όταν λήστεψε το κατάστημα όπου είχε εργαστεί. Εκεί πυροβόλησε την 33χρονη Μπέρι στο κεφάλι και έφυγε με 250 δολάρια.

Η δίκη του κατέληξε σε καταδίκη για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με ληστεία, με τους ενόρκους να ψηφίζουν 10–2 υπέρ της θανατικής ποινής, απόφαση που έκανε δεκτή ο δικαστής. Παρά τη βαρύτητα του εγκλήματος, ο γιος της γυναίκας, Γουίλ Μπέρι, που τότε ήταν μόλις 11 ετών, είχε ζητήσει από την κυβερνήτη της Αλαμπάμα, Κέι Άιβι, να μετατρέψει την ποινή σε ισόβια. «Συγχωρώ τον Γουέστ και τον συγχωρεί και ο πατέρας μου. Δεν θέλουμε να πεθάνει», είχε δηλώσει. Μαζί με την οικογένειά του είχε συγκεντρώσει 2.000 υπογραφές, τις οποίες παρέδωσε στο γραφείο της κυβερνήτη. Ωστόσο, η Άιβι απέρριψε το αίτημα, υπογραμμίζοντας ότι ο νόμος της πολιτείας προβλέπει θανατική ποινή για τις πιο ειδεχθείς δολοφονίες.

Μετά την εκτέλεση, ο Γουίλ Μπέρι εξέφρασε τη θλίψη του αλλά και τα συλλυπητήριά του προς τους συγγενείς του Γουέστ, τονίζοντας: «Από ό,τι καταλάβαμε, εκείνο το βράδυ έδρασε εκτός χαρακτήρα. Προσευχόμαστε να βρει ειρήνη όταν συναντήσει τον Δημιουργό του».