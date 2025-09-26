Αλαμπάμα: Εκτέλεση θανατοποινίτη με άζωτο για τον φόνο υπαλλήλου το 1997

Enikos Newsroom

διεθνή

Αλαμπάμα: Εκτέλεση θανατοποινίτη με άζωτο για τον φόνο υπαλλήλου το 1997

Ένας άνδρας από την Αλαμπάμα, που είχε καταδικαστεί για τον φόνο μιας γυναίκας κατά τη διάρκεια ληστείας σε πρατήριο βενζίνης το 1997, εκτελέστηκε την Πέμπτη, αφού πρώτα ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, παρά τις εκκλήσεις του γιου της να του χαριστεί η ζωή. Την ίδια μέρα, στο Τέξας εκτελέστηκε και ένας δεύτερος άνδρας, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της 13 μηνών κόρης της συντρόφου του.

Ο Τζέφρι Τοντ Γουέστ, 50 ετών, εκτελέστηκε στο Σωφρονιστικό Ίδρυμα William C. Holman με αέριο αζώτου, μέθοδο που η Αλαμπάμα ξεκίνησε να εφαρμόζει πέρυσι. Ο ίδιος είχε παραδεχθεί το έγκλημά του σε συνέντευξη στο Associated Press την προηγούμενη εβδομάδα, εξηγώντας ότι ήταν μόλις 21 ετών, εξαρτημένος από τα ναρκωτικά και σε απόγνωση για χρήματα, όταν λήστεψε το κατάστημα όπου είχε εργαστεί. Εκεί πυροβόλησε την 33χρονη Μπέρι στο κεφάλι και έφυγε με 250 δολάρια.

Η δίκη του κατέληξε σε καταδίκη για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με ληστεία, με τους ενόρκους να ψηφίζουν 10–2 υπέρ της θανατικής ποινής, απόφαση που έκανε δεκτή ο δικαστής. Παρά τη βαρύτητα του εγκλήματος, ο γιος της γυναίκας, Γουίλ Μπέρι, που τότε ήταν μόλις 11 ετών, είχε ζητήσει από την κυβερνήτη της Αλαμπάμα, Κέι Άιβι, να μετατρέψει την ποινή σε ισόβια. «Συγχωρώ τον Γουέστ και τον συγχωρεί και ο πατέρας μου. Δεν θέλουμε να πεθάνει», είχε δηλώσει. Μαζί με την οικογένειά του είχε συγκεντρώσει 2.000 υπογραφές, τις οποίες παρέδωσε στο γραφείο της κυβερνήτη. Ωστόσο, η Άιβι απέρριψε το αίτημα, υπογραμμίζοντας ότι ο νόμος της πολιτείας προβλέπει θανατική ποινή για τις πιο ειδεχθείς δολοφονίες.

Μετά την εκτέλεση, ο Γουίλ Μπέρι εξέφρασε τη θλίψη του αλλά και τα συλλυπητήριά του προς τους συγγενείς του Γουέστ, τονίζοντας: «Από ό,τι καταλάβαμε, εκείνο το βράδυ έδρασε εκτός χαρακτήρα. Προσευχόμαστε να βρει ειρήνη όταν συναντήσει τον Δημιουργό του».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυξήθηκε η συμμετοχή των ασθενών για φάρμακα-Τι δείχνει νέα έρευνα

Έχετε καταρροή και πονόλαιμο; Πότε δεν είναι κρυολόγημα και σε τι μπορεί να οφείλεται σύμφωνα με το Cleveland

«Κόκκινα» δάνεια: Πώς να τα ρυθμίσετε και τι πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες – Γράφει η Κατερίνα Φραγκάκη

ΕΞΑΑ: Οριακά θετικός ο Αύγουστος για τα ξενοδοχεία της Αθήνας

Η Google μόλις αποκάλυψε νέο project υπολογιστή με Android

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
07:43 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Νικολά Σαρκοζί: Πώς ετοιμάζεται η διοίκηση των φυλακών να υποδεχτεί έναν πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας – Ποια είναι τα επόμενα βήματα

Στα χαρτιά, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, μπορεί να φυλακιστεί σε οποιοδήποτε ...
06:23 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

ByteDance: Θα ιδρύσει νέα εταιρεία στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του TikTok

Η ByteDance προχωρά στη δημιουργία νέας εταιρείας στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιάρθ...
06:08 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Κρις Λαντάου: Η κυβέρνηση Τραμπ θα συνεχίσει τον εποικοδομητικό διάλογο με την Κίνα

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρις Λαντάου, δήλωσε ότι είχε μια «εκτενή» συνάντησ...
05:35 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη Νέα Ζηλανδία λόγω καπνού

Αεροσκάφος της Qantas Airways με 156 επιβάτες, που είχε απογειωθεί από το Σίδνεϊ της Αυστραλία...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος