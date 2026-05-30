Τραγωδία στο Αφγανιστάν: Ανετράπη φορτηγό με πρόσφυγες που επέστρεφαν από το Πακιστάν – 18 νεκροί

Μια τραγωδία σημειώθηκε στο ανατολικό Αφγανιστάν, όπου ένα φορτηγό που μετέφερε Αφγανούς πρόσφυγες που επέστρεφαν από το Πακιστάν ανατράπηκε, με αποτέλεσμα τον θάνατο 18 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων 10 παιδιά και 5 γυναίκες, και τον τραυματισμό 35. Το δυστύχημα συνέβη στην επαρχία Λαγκμάν, εν μέσω της συνεχιζόμενης μαζικής επιστροφής Αφγανών μεταναστών από το Πακιστάν και το Ιράν, λόγω της καταστολής των χωρίς έγγραφα μεταναστών.

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στο ανατολικό Αφγανιστάν, όταν φορτηγό που μετέφερε Αφγανούς πρόσφυγες οι οποίοι επέστρεφαν από το γειτονικό Πακιστάν, ανατράπηκε σε αυτοκινητόδρομο.

Από το δυστύχημα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 18 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 35, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με επίσημες πηγές.


Το δυστύχημα συνέβη στην επαρχία Λαγκμάν, στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο που συνδέει την αφγανική πρωτεύουσα, Καμπούλ, με την επαρχία Νανγκαράρ, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του κυβερνήτη της επαρχίας, Αμπντούλ Μαλίκ Νιαζάι.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται 10 παιδιά και 5 γυναίκες, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία του Νανγκαράρ για την παροχή ιατρικής φροντίδας.


Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το συμβάν και απηύθυνε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Το υπόβαθρο των μαζικών επιστροφών και οι επικίνδυνοι δρόμοι

Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν συχνό φαινόμενο στο Αφγανιστάν, καθώς το οδικό δίκτυο είναι κακά συντηρημένο και οι οδηγοί αγνοούν συστηματικά τους κώδικες οδικής κυκλοφορίας.

Οι επιβάτες του μοιραίου φορτηγού ήταν ανάμεσα στους χιλιάδες Αφγανούς που επέστρεψαν πρόσφατα από το Πακιστάν.

Σημειώνεται ότι το Ισλαμαμπάντ ξεκίνησε το 2023 μια σκληρή καταστολή κατά των μεταναστών χωρίς έγγραφα και έκτοτε έχει απελάσει ή ασκήσει έντονες πιέσεις σε πολλούς από αυτούς για να εγκαταλείψουν τη χώρα. Την ίδια περίοδο, και το Ιράν ενέτεινε τις απελάσεις Αφγανών μεταναστών.

Έκτοτε, εκατομμύρια Αφγανοί έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους από αυτές τις δύο χώρες, συμπεριλαμβανομένων πολλών που είχαν γεννηθεί στο Πακιστάν και είχαν περάσει δεκαετίες ζώντας και εργαζόμενοι εκεί.

Πηγή: Reuters

