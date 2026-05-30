Πορτογαλία: Ποδηλάτης ξυλοκόπησε άγρια γυναίκα οδηγό επειδή του «έκλεισε τον δρόμο» – ΒΙΝΤΕΟ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών στην Πορτογαλία για τον εντοπισμό ενός ποδηλάτη, ο οποίος επιτέθηκε με απίστευτη βιαιότητα σε 37χρονη οδηγό, όταν εξοργίστηκε επειδή θεώρησε ότι το αυτοκίνητό της του έκλεινε τον δρόμο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην πόλη Matosinhos, κοντά στο Πόρτο.

Σε βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, ο άνδρας φαίνεται αρχικά να πέφτει με το ποδήλατό του πάνω στη γυναίκα και αμέσως μετά να κατεβαίνει, αρχίζοντας να τη γρονθοκοπεί χωρίς δεύτερη σκέψη.

Στη συνέχεια, την αρπάζει, βάζοντας τα χέρια του στο πρόσωπο και τον λαιμό της, ενώ της καταφέρει απανωτά χτυπήματα κατά τη διάρκεια της άγριας συμπλοκής στη μέση του δρόμου.

Παρά την προσπάθεια της 37χρονης να αμυνθεί, ο ποδηλάτης την πετάει στο οδόστρωμα, την αρπάζει από τα μαλλιά και συνεχίζει να τη χτυπά με μανία στο κεφάλι, την ώρα που εκείνη προσπαθεί να καλυφθεί με τα χέρια της.

Έντρομοι οι περαστικοί άρχισαν να ουρλιάζουν, ενώ αρκετοί από αυτούς –ανάμεσά τους και μια ηλικιωμένη γυναίκα– έτρεξαν προς το μέρος τους για να σταματήσουν την επίθεση.

Το χρονικό της επίθεσης και οι έρευνες των αρχών

Όπως κατέθεσε αργότερα το θύμα στην αστυνομία, ο ποδηλάτης ξεκίνησε να χτυπά με γροθιές το όχημά της τρεις φορές ενώ εκείνο ήταν σταματημένο.

Η ίδια βγήκε από το αυτοκίνητο για να του ζητήσει τον λόγο, με αποτέλεσμα η λεκτική αντιπαράθεση να κλιμακωθεί μέσα σε δευτερόλεπτα σε επίθεση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης τράπηκε σε φυγή προτού οι δυνάμεις ασφαλείας φτάσουν στο σημείο, γύρω στις 17:10 το απόγευμα τοπική ώρα.

Στην τραυματισμένη οδηγό παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Uma mulher de 37 anos foi agredida por um ciclista no Padrão da Légua, em Matosinhos. A discussão começou após o ciclista bater no espelho do carro. A mulher sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para o Hospital Pedro Hispano. https://t.co/5ICk3pyKVU — Mundo Vivo (@mundo__vivo) May 28, 2026



Η 37χρονη υπέβαλε επίσημη καταγγελία στην αστυνομία, η οποία επιχειρεί τώρα να ταυτοποιήσει τον ποδηλάτη.