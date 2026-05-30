Τραγωδία στην Ιταλία: 59χρονος νεκρός έπειτα από άγριο καβγά με τον πρώην σύντροφο της κόρης του

  • Ένα αιματηρό οικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πόρτσια της Ιταλίας, με αποτέλεσμα ένας 59χρονος άνδρας να χάσει τη ζωή του.
  • Το θύμα, υπήκοος Ρουμανίας, φέρεται να σκοτώθηκε έπειτα από έντονο καβγά με τον 51χρονο πρώην σύντροφο της κόρης του, ο οποίος είναι Ιταλός πολίτης.
  • Ο φερόμενος ως δράστης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ως πιθανό φονικό όπλο εξετάζεται ένα γυάλινο μπουκάλι. Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ένα αιματηρό οικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Πόρτσια, στην επαρχία του Πορντενόνε στη βορειοανατολική Ιταλία, με αποτέλεσμα ένας 59χρονος άνδρας να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, το θύμα, υπήκοος Ρουμανίας, φέρεται να σκοτώθηκε έπειτα από έντονο καβγά που ξέσπασε μέσα σε κατοικία με τον 51χρονο πρώην σύντροφο της κόρης του, ο οποίος είναι Ιταλός πολίτης. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 16:00, όταν συγγενικά πρόσωπα ειδοποίησαν τις Αρχές ζητώντας βοήθεια.

Στο σημείο, σύμφωνα με την La Repubblica, έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφαλείας του Πορντενόνε, καθώς και διασώστες. Ο 51χρονος βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ως πιθανό φονικό όπλο εξετάζεται ένα γυάλινο μπουκάλι. Πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο, ο φερόμενος ως δράστης είπε ότι ενήργησε σε κατάσταση νόμιμης άμυνας.

Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στο σημείο μετέβη και ο αρμόδιος εισαγγελέας προκειμένου να συντονίσει τις ανακριτικές διαδικασίες. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και συλλέγουν καταθέσεις από συγγενείς και μάρτυρες του περιστατικού.

