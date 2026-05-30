Λάος: Ανασύρθηκε ο πρώτος από τους 7 χωρικούς που έχουν εγκλωβιστεί σε σπήλαιο – Βίντεο από τη διάσωση

Συγκλονιστικές εικόνες από μια δραματική επιχείρηση διάσωσης που κόβει την ανάσα δημοσιεύει η Daily Mail, αποτυπώνοντας τη στιγμή που διασώστες φέρνουν ξανά στο φως του ήλιου τον πρώτο από τους επτά εγκλωβισμένους σε πλημμυρισμένο σπήλαιο του Λάος.

Πέντε από τους άνδρες εντοπίστηκαν ζωντανοί την Τετάρτη, στριμωγμένοι σε μια στενή στοά, περίπου 300 μέτρα από την είσοδο του σπηλαίου.



Στο βίντεο που τράβηξαν οι δύτες, οι άνδρες φαίνονται καθισμένοι όλοι μαζί πάνω σε ένα στεγνό διάζωμα στο εσωτερικό της σπηλιάς, με πλατιά χαμόγελα ανακούφισης.

Στη συνέχεια, η ομάδα διάσωσης τους έδωσε τρόφιμα και νερό, προτού τους οδηγήσει έξω από το σπήλαιο μέσα από ένα στενό μονοπάτι.

Μόλις οι άνδρες απεγκλωβίστηκαν τελικά από τη δεινή τους θέση και βγήκαν στην επιφάνεια, τους υποδέχθηκαν διασώστες που τους τύλιξαν με ισοθερμικές κουβέρτες αλουμινίου.



Όταν βρέθηκαν, πολλοί παραπονέθηκαν για πόνους στο στήθος και έντονη πείνα, ενώ οι υπόλοιποι δύο της ομάδας τους εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Ο πρώτος διασώθηκε με επιτυχία έξω από το σπήλαιο», ανέφερε μια ταϊλανδέζικη ομάδα διάσωσης σε ανάρτησή της στο Facebook αργά το βράδυ της Παρασκευής, η οποία συνοδευόταν από μια φωτογραφία τριών ανδρών που οδηγούσαν έναν άλλον, ταλαιπωρημένο και λασπωμένο άνδρα, πάνω σε ασταθές έδαφος.

Οι προσπάθειες διάσωσης είχαν επικεντρωθεί στην άντληση των υδάτων από τις πλημμύρες των μουσώνων που παγίδευσαν τους άνδρες.

«Ένα άτομο βγήκε από το σπήλαιο με ασφάλεια», δήλωσε το μέλος της ταϊλανδέζικης ομάδας διάσωσης, Κενγκάρντ Μπονγκαουόνγκ, σε ξεχωριστή ανάρτηση στο Facebook.

«Θα αξιολογήσουμε τους άλλους τέσσερις και θα αναζητήσουμε τους άλλους δύο αύριο».

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, οι ταϊλανδέζικες ομάδες διάσωσης πραγματοποιούσαν δοκιμές των διαδικασιών απεγκλωβισμού έξω από το σπήλαιο με φορεία, σχοινιά και καλώδια, σύμφωνα με εικόνες που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αγώνας δρόμου κόντρα στον χρόνο και την κακοκαιρία

Η μετεωρολογική υπηρεσία του Λάος προέβλεπε καταιγίδες για το απόγευμα και το βράδυ της Παρασκευής, με τις βροχοπτώσεις να αναμένονται στο 60% της επαρχίας Σαϊσομπούν.

Στο μεταξύ, μια νέα ομάδα εξειδικευμένων δυτών προσγειώθηκε στο Λάος την Παρασκευή, περιλαμβάνοντας μέλη από την Ταϊλάνδη, τη Γαλλία, την Ινδονησία και την Αυστραλία, σύμφωνα με τους Ταϊλανδούς διασώστες.

Η έκτακτη αυτή ανάγκη ξυπνά μνήμες από την υπόθεση του 2018 με την ποδοσφαιρική ομάδα εφήβων της Ταϊλάνδης, η οποία πέρασε 18 ημέρες παγιδευμένη σε ένα σπήλαιο στο βόρειο τμήμα της χώρας, προτού μια παράτολμη διεθνής επιχείρηση διάσωσης σώσει τις ζωές τους.

Δύο δύτες που συμμετείχαν σε εκείνον τον απεγκλωβισμό των 12 ποδοσφαιριστών και του προπονητή τους εργάζονται τώρα μαζί με εθελοντές από το Λάος, αφότου οι ντόπιοι ζήτησαν εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό.

Ο Φινλανδός δύτης Μίκο Πάασι, μέλος της ομάδας που είχε σώσει την ποδοσφαιρική ομάδα «Wild Boars» στην Ταϊλάνδη, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι διασώστες «παλεύουν ενάντια στον χρόνο» μέσα στο σπήλαιο.

Η βροχή την επόμενη ημέρα μετέφερε περισσότερο χώμα και νερό μέσα στο σπήλαιο, σύμφωνα με έναν υπάλληλο logistics από το Λάος που εργάζεται σε εταιρεία η οποία προμηθεύει οχήματα για την υποστήριξη της επιχείρησης διάσωσης.



Ο άνδρας δήλωσε την Πέμπτη, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, ότι η επιχείρηση διάσωσης θα μπορούσε να παραταθεί για «λίγες ακόμα ημέρες» εάν οι βροχές συνεχίζονταν.

Τέλος, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης του Λάος ανέφεραν ότι αρκετοί εργαζόμενοι στον τομέα της διάσωσης είχαν εμφανίσει σημάδια εξάντλησης, αφού περνούσαν 7 έως 10 ώρες κάθε φορά μέσα στο σύστημα του σπηλαίου, μεταφέροντας φιάλες οξυγόνου, διασωστικό εξοπλισμό και εφόδια.