Χέγκσεθ: «Περισσότερο από ικανές» οι ΗΠΑ να επαναλάβουν τον πόλεμο με το Ιράν αν αποτύχει η διπλωματία – «Ο Τραμπ είναι υπομονετικός»

Οι ΗΠΑ παραμένουν «περισσότερο από ικανές» να επαναλάβουν τη στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν στην περίπτωση που οι διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν να καταλήξουν σε συμφωνία, προειδοποίησε το Σάββατο ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, από το βήμα συνόδου κορυφής για την ασφάλεια στη Σινγκαπούρη.

Μιλώντας στο πλαίσιο της διάσκεψης «Shangri-La Dialogue», εν μέσω του εν εξελίξει πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας διαβεβαίωσε ότι η χώρα του διατηρεί επαρκή αποθέματα όπλων και παγκόσμια στρατιωτική ετοιμότητα για την επανέναρξη των επιχειρήσεων, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο Χέγκσεθ δήλωσε: «Η ικανότητά μας να ξεκινήσουμε εκ νέου, εάν είναι απαραίτητο, είναι [τέτοια που] είμαστε περισσότερο από ικανοί».

«Τα αποθέματά μας είναι περισσότερο από κατάλληλα γι’ αυτό, τόσο εκεί όσο και σε όλο τον κόσμο, λόγω του τρόπου με τον οποίο εξισορροπούμε τα εξελιγμένα και τα πιο άφθονα πυρομαχικά», σημείωσε.

Παράλληλα, όπως μετέδωσε το Reuters, ο επικεφαλής του Πενταγώνου πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να υποστηρίζουν τις διπλωματικές προσπάθειες υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες στοχεύουν στην επίτευξη μιας διευθέτησης με την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, ο Τραμπ επιδιώκει μια «εξαιρετική συμφωνία» η οποία θα διασφαλίζει ότι το Ιράν θα εμποδιστεί οριστικά από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον πρόεδρο Τραμπ σήμερα το πρωί. Ήθελε να επαναλάβω πόσο υπομονετικός είναι ώστε να διασφαλίσει ότι, με την Αμερική να αναλαμβάνει ένα τέτοιο ιστορικό εγχείρημα, οποιαδήποτε συμφωνία θα είναι καλή, θα είναι εξαιρετική, και είναι υπομονετικός στην προσπάθειά του αυτή», είπε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το CNN.

«Αν το Ιράν δεν θέλει να συνάψει μια εξαιρετική συμφωνία που θα διασφαλίζει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», τότε το Ιράν μπορεί να «αντιμετωπίσει» τον αμερικανικό στρατό, προειδοποίσε.

Τέλος, δίνοντας το στίγμα της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος, ο Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ πρόκειται να προχωρήσουν σε μια «επένδυση γενεών ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για την άμυνα φέτος».